Sultanes toma su turno al bate… ¡en los Playoffs!
La novena regia recibe este sábado a Charros en el Palacio Sultán, a las 18:00 horas, para abrir fuego en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB)
Los Sultanes de Monterrey arrancan mañana sábado el camino hacia el título 11 en la Liga Mexicana de Verano de Beisbol (LMB) al disputar la primera ronda de los Playoffs de la Temporada 2025 al recibir a los Charros de Jalisco en el Palacio Sultán, en serie que es a ganar cuatro de siete encuentros.
Los primeros dos duelos serán este sábado y domingo en el Estadio de Beisbol Monterrey a las 18:00 horas; los Juegos 3, 4 y 5 (de ser necesario), serán martes, miércoles y jueves en Guadalajara; de requerirse un sexto y séptimo duelo, estos serán el sábado 16 y domingo 17 de este mes de agosto en el inmueble de la avenida Manuel L. Barragán.
La novena de Nuevo León llega a esta postemporada con 10 títulos, conquistados en los años 1943, 1947, 1948, 1949, 1962, 1991, 1995, 1996, 2007 y 2018… y busca cortar la racha de siete años sin coronarse.
Espectacular
Estas son las series de primera ronda de Playoffs, en la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol:
Zona Norte
Sultanes de Monterrey Vs. Charros de Jalisco
Toros de Tijuana Vs. Algodoneros de Unión Laguna
Acereros de Monclova Vs. Tecolotes de los Dos Laredos
Zona Sur
Diablos Rojos del México Vs. Leones de Yucatán
Guerreros de Oaxaca Vs. El Águila de Veracruz
Piratas de CampecheVs. Pericos de Puebla
Avanzan a la siguiente ronda los tres equipos que se lleven la serie, que es a ganar cuatro de siete encuentros… y el ‘mejor’ perdedor.
Entérate
Así se jugará la postemporada de la campaña 2025 de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol:
Primer playoff - Primera Ronda
Sur: Del 9 al 18 de este mes de agosto
Norte: Del 9 al 18 de este mes de agosto
Series de Zona - Semifinales por Zona
Sur: Del 19 al 27 de este mes de agosto
Norte: Del 20 al 28 de este mes de agosto
Series de Campeonato de Zona
Sur: Del 29 de este mes de agosto al 6 de septiembre
Norte: Del 30 de este mes de agosto al 7 de septiembre
Serie del Rey (Final de la LMB)
Del martes 9 al miércoles 17 de septiembre
