Deportes

Sultanes toma su turno al bate… ¡en los Playoffs!

La novena regia recibe este sábado a Charros en el Palacio Sultán, a las 18:00 horas, para abrir fuego en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB)

  • 08
  • Agosto
    2025

Los Sultanes de Monterrey arrancan mañana sábado el camino hacia el título 11 en la Liga Mexicana de Verano de Beisbol (LMB) al disputar la primera ronda de los Playoffs de la Temporada 2025 al recibir a los Charros de Jalisco en el Palacio Sultán, en serie que es a ganar cuatro de siete encuentros.

Los primeros dos duelos serán este sábado y domingo en el Estadio de Beisbol Monterrey a las 18:00 horas; los Juegos 3, 4 y 5 (de ser necesario), serán martes, miércoles y jueves en Guadalajara; de requerirse un sexto y séptimo duelo, estos serán el sábado 16 y domingo 17 de este mes de agosto en el inmueble de la avenida Manuel L. Barragán.

La novena de Nuevo León llega a esta postemporada con 10 títulos, conquistados en los años 1943, 1947, 1948, 1949, 1962, 1991, 1995, 1996, 2007 y 2018… y busca cortar la racha de siete años sin coronarse.

Ficha

Beisbol
Liga Mexicana de Verano
Temporada 2025
Playoffs
Primera ronda
Charros Vs. Sultanes
Palacio Sultán
18:00 horas
Mañana sábado

Espectacular

Estas son las series de primera ronda de Playoffs, en la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol:

Zona Norte

Sultanes de Monterrey Vs. Charros de Jalisco
Toros de Tijuana Vs. Algodoneros de Unión Laguna
Acereros de Monclova Vs. Tecolotes de los Dos Laredos

Zona Sur

Diablos Rojos del México Vs. Leones de Yucatán
Guerreros de Oaxaca Vs. El Águila de Veracruz
Piratas de CampecheVs. Pericos de Puebla

Avanzan a la siguiente ronda los tres equipos que se lleven la serie, que es a ganar cuatro de siete encuentros… y el ‘mejor’ perdedor.

Entérate

Así se jugará la postemporada de la campaña 2025 de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol:

Primer playoff - Primera Ronda

Sur: Del 9 al 18 de este mes de agosto
Norte: Del 9 al 18 de este mes de agosto

Series de Zona - Semifinales por Zona

Sur: Del 19 al 27 de este mes de agosto
Norte: Del 20 al 28 de este mes de agosto

Series de Campeonato de Zona

Sur: Del 29 de este mes de agosto al 6 de septiembre
Norte: Del 30 de este mes de agosto al 7 de septiembre

Serie del Rey (Final de la LMB)

Del martes 9 al miércoles 17 de septiembre


