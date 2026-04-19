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‘La Isla Bonita’ de Madonna resurge a 39 años de su lanzamiento

El éxito de Madonna escaló posiciones en Spotify después de su icónico regreso a los escenarios a lado de Sabrina Carpenter.

  • 19
  • Abril
    2026

Uno de los temas más representativos de Madonna, "La Isla Bonita", registró su mayor día de reproducciones en Spotify con 938,000 streams globales, a 39 años de su lanzamiento. El repunte llega tras su presentación en Coachella al cual volvió después de 20 años pero ahora, como invitada de Sabrina Carpenter.

Lanzada en 1987 como parte del álbum ‘True Blue’, un disco que consolidó a Madonna como una de las figuras más influyentes del pop en los años 80. Con influencias latinas, guitarras españolas y percusiones suaves, el sencillo mostró una faceta sonora que conectó con audiencias fuera del pop anglosajón tradicional.

¿Cómo fue el lanzamiento original de ‘La Isla Bonita’?

La canción fue escrita por Patrick Leonard, colaborador frecuente de la cantante, y originalmente había sido considerada para Michael Jackson, quien no la incluyó en sus proyectos.

Al llegar al mercado, "La Isla Bonita" logró posicionarse en los primeros lugares de múltiples países en Europa y América Latina, donde su sonido tuvo una recepción especialmente fuerte. La canción alcanzó el número uno en Reino Unido, Alemania y Francia, entre otros territorios.

El impacto cultural y su presencia en giras

Desde su lanzamiento, el tema se convirtió en una pieza recurrente dentro de las giras de Madonna. Ha sido interpretado en tours como el ‘Who’s That Girl World Tour’ (1987), ‘The Girlie Show’ (1993) y más recientemente en el ‘Celebration Tour’, donde retomó varios de sus éxitos más representativos.

La canción también ayudó a consolidar la conexión de la artista con públicos de habla hispana, al incorporar elementos visuales y estéticos asociados con la cultura latina en su videoclip, uno de los más recordados de su carrera.

Un clásico que sigue creciendo décadas después

Con más de tres décadas de historia, ‘La Isla Bonita’ mantiene una presencia constante en listas de reproducción y plataformas digitales. El nuevo pico de 938,000 reproducciones en un solo día confirma la vigencia del tema dentro del catálogo global del pop.


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