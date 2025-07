Surgirán la magia y el arte… ¡en la ‘Corrida de las luces’!

Con poco más de 70 corridas en su haber en casi cuatro años como matador de toros, el joven diestro hidrocálido Héctor Gutiérrez, quien mañana viernes a las 20:30 de la noche partirá plaza en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ en la tradicional ‘Corrida de las luces’ junto con sus paisanos Diego Sánchez y Luis David Adame, quienes lidiarán un encierro de Los Encinos, aseguró en entrevista exclusiva para los lectores de Elhorizonte.mx que en la corrida en honor a la Virgen de El Roble surgirá la magia y el arte de parte de él y de sus compañeros alternantes de este cartel.

“La ‘Corrida de la luces’ es muy importante pues soy católico y siempre he creído en Dios y en mi preparación; en mi momento antes de salir el toro siempre lo relaciono mucho con Dios, quien siempre me cobija en mi día a día, además la ganadería de los Encinos es una garantía, es una ganadería en la que salen muchos toros buenos que me han propiciado triunfos importantes como en Aguascalientes, y si a esto le agregamos que tu servidor y mis dos compañeros de cartel estamos pasando por un gran momento, ellos están arreando mucho y van a salir a no dejarse nada… y por mi parte haré lo mismo para que surja la magia y crear arte en el ruedo; eso me hace mucha ilusión que suceda una noche emocionante para todos este viernes en la Monterrey”, dijo visiblemente emocionado el diestro hidrocálido.

Alternativado por Emilio de Justo y Diego Silveti con todos los honores, en Guadalajara, el 28 de noviembre del 2021 cortando dos orejas, debutó formalmente como novillero a finales de 2017 luego de haberse convertido en uno de los más importantes triunfadores del certamen de aspirantes a novilleros organizado en Monterrey en el 2013, donde dio sus primeros pasos. Como matador de toros, el diestro ha actuado en dos tardes en Monterrey, la primera en 2022 alternando con Diego San Román y Miguel Aguilar y posteriormente en mayo del 2023 alternando con San Román, y en donde a pesar que no ha tenido suerte, reconoce sentir una espinita clavada con el publico regiomontano que siempre le ha expresado su cariño.

“Es algo muy bonito, muy especial, el público desde que venimos al certamen como aspirantes a novilleros en el 2013 se ha portado conmigo ‘de bandera’, siempre me ha mostrado su cariño y su gusto por mi toreo, a pesar de que no he podido expresarlo en su justa dimensión ya como matador de toros en las dos tardes que he actuado en la Monterrey, pero este viernes voy a venir a darlo todo, no me voy a guardar nada porque es un cartelazo donde compito con dos grandes toreros, y además siento la espinita clavada con el publico regiomontano, por ello vengo con mucha ilusión de que esta noche surgirá la magia y el arte del toreo desde mi corazón y mis avíos,” sentenció el espada.

Para el joven diestro, dueño de una expresión artística clásica, el arte y la tauromaquia tiene muchos matices en su interpretación.

“Cada tarde es un lienzo sin pintar, salgo a la plaza nuevo de ideas, con la experiencia de otros años y la inspiración de otras corridas, pero totalmente atravesando otro momento de mi vida y pues una faena que te recuerde, no va a ser la misma con los años, porque haz aprendido más cosas, o estás atravesando situaciones emocionales, diferentes, y lo que plasmas tú con el toro es ese el lienzo en blanco… y cada vez que piso una plaza de toros es un lienzo nuevo que tenemos que embellecer con arte y ese arte es muy pasional, emotivo y emocional y me gusta mucho emocionar a la gente, por ello vengo a Monterrey con mucha inspiración, el compromiso auténtico y la entrega absoluta para darle lo mejor de mí a esta afición tan generosa para que no se sienta defraudada”, apunto el artista.

Los boletos para esta sensacional ‘Corrida de las luces’ en honor a la Virgen del Roble se pueden conseguir a través de la plataforma de Superboletos.com y en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza.

