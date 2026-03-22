Surinam llega a Monterrey para disputar repechaje del Mundial

La selección de Surinam comenzó su arribo a la ciudad de Monterrey como parte de su preparación para disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026, en un proceso marcado por traslados largos y una integración contrarreloj del plantel.

La delegación ha llegado de manera escalonada, siendo el cuerpo técnico uno de los primeros en instalarse en la ciudad, mientras que los jugadores se han ido incorporando en distintos vuelos debido a que militan en ligas de Europa y otras regiones.

Llegada dividida y concentración en Monterrey

El equipo se instaló en el municipio de San Pedro, donde estableció su concentración para los días previos al compromiso. Desde ahí, el cuerpo técnico trabaja en la recuperación física de los futbolistas tras el desgaste del viaje, así como en la integración del grupo completo.

El margen de preparación es reducido, ya que se espera que el plantel tenga apenas unos días de entrenamiento conjunto antes de su primer partido oficial.

Un duelo decisivo en territorio mexicano

Surinam enfrentará a Bolivia el próximo 26 de marzo en el inicio del repechaje. El ganador avanzará a una segunda instancia donde se medirá ante Irak el 31 de marzo, en un duelo que definirá uno de los últimos boletos disponibles al Mundial.

El formato de eliminación directa obliga a las selecciones a no cometer errores, en una serie donde cada partido es determinante.

El camino de Surinam en la eliminatoria de Concacaf

La selección surinamesa logró su lugar en el repechaje tras competir en la fase final de las eliminatorias de Concacaf, donde enfrentó a Panamá, Guatemala y El Salvador en su grupo.

Su participación inició con un empate 0-0 ante Panamá, seguido de una victoria como visitante de 2-1 frente a El Salvador, resultados que lo mantuvieron en la pelea desde las primeras jornadas.

Posteriormente, igualó 1-1 contra Guatemala en casa y repitió marcador de 1-1 en su visita a Panamá, sumando puntos importantes en duelos cerrados ante rivales directos.

En la recta final, firmó uno de sus resultados más contundentes al imponerse 4-0 a El Salvador, un triunfo que lo colocó en posición de disputar el pase directo al Mundial.

Sin embargo, en la última jornada cayó 3-1 ante Guatemala, resultado que lo dejó fuera del primer lugar del grupo, aunque su rendimiento global le permitió mantenerse como uno de los mejores segundos lugares de la eliminatoria.

Clasificación con vida hasta el final

Con un balance de dos victorias, tres empates y una derrota, Surinam aseguró su lugar en el repechaje intercontinental, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Copa del Mundo.

El equipo llega a Monterrey con una combinación de resultados que reflejan regularidad y capacidad de competir ante rivales de mayor experiencia en la región.

Un reto histórico para Surinam

El conjunto surinamés afronta este repechaje con la posibilidad de conseguir su primera clasificación a un Mundial, en lo que representa uno de los momentos más importantes en su historia futbolística.

Con poco tiempo de preparación pero con una oportunidad histórica en juego, el equipo afina detalles en territorio mexicano para encarar un desafío que podría marcar un antes y un después para el futbol de su país.

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