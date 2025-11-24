Tarik Othón se lleva la noche… ¡Y sale por la puerta grande! 

Con un cerrojazo de la temporada 2025 de ‘Puerta Grande’ el pasado viernes, el caballero del rejoneo queretano, Tarik Othón, se llevó la noche al cortar dos merecidas orejas, una por cada uno de los ejemplares que lidió tras dos emocionantes faenas llenas de exposición y torerismo.

En tanto que sus alternantes, el potosino Jorge Hernández Gárate y el capitalino Emiliano Gamero, se fueron con un apéndice cada uno del bravo encierro de la ganadería de Marrón, ante una entusiasta asistencia que ocupó apenas un tercio del aforo de la Monumental.

En una noche agradable de temperatura templada, el graderío entusiasta por la huella vibrante de la celebración taurina marcando el cierre de la temporada 2025 fue un escenario ideal para que el rejoneador queretano Tarik Othón escribiera otra página en su prometedora historia a caballo, donde desde el primer instante, impuso su sello ante dos toros exigentes, de presencia sobria, pero con bravura. Ante su primero brindó una clase de temple y dominio y frente a su segundo se entregó con la valentía de quien sabe que la gloria está en cada suerte, en cada rejón, en cada banderilla certera en la ejecución.

El diestro matizó la faena con la sutileza de su cuadra de caballos, que lo hizo lucir de manera emocionante, espectacular y emotiva al compás del toro, desafiando la embestida con elegancia. El queretano brilló en las banderillas, ofreciendo quiebros con la grupa y adornos que hicieron vibrar la galería, y finalmente, actuando en el último tercio con precisión para que le fuera concedida la oreja de su primero. Para su segundo astado, luego de una faena temeraria, limpia y lucida, con el rejón estuvo certero, lo que provocó una fuerte petición que la autoridad, finalmente, concedió.

Pero el triunfo no fue solo suyo: Jorge Hernández Gárate y Emiliano Gamero obtuvieron una oreja cada uno. Gárate, pese a lidiar con un toro que no embestía con fluidez, puso su garra, su entrega, en tanto que Gamero, por su parte, exhibió su veteranía: giros, vuelos, complicidad con sus equinos y, al cerrar, una labor que arrancó ovaciones.

La emocionante corrida incluyó además un mano a mano de forcados, entre los Amadores de México y los de Juriquilla, donde se realizaron las temerarias pegas de riesgo tangible, donde uno de los forcados de Juriquilla sufrió un percance al intentar la suerte y tuvo que ser sacado en camilla.

Pero quizá el momento más emotivo fue cuando Anuar Nahra, tras una exitosa pega, se quitó la chaquetilla y se retiró de los ruedos, despidiéndose tras 25 años de carrera como forcado, en tanto que sus compañeros lo alzaron en hombros; el público lo reconoció con una gran ovación por el carácter y valor demostrado al aguantar prácticamente medio redondel, sujetado al cuello de su enemigo hasta que lo acompañaron sus compañeros para complementar la suerte que resultó emocionante, limpia e impecable.

Al final, Othón fue sacado por la puerta grande no solo por las orejas cortadas, sino por la gran demostración de arte ecuestre, valor y determinación que mostró ante sus dos enemigos.

Comentarios