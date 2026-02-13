Estrellas del All-Star de la NBA… ¡Enamoran!

Los aficionados al basquetbol de la National Basketball Association (NBA) se preparan para vivir este viernes, mañana sábado y el domingo un gran fin de semana con el All-Star Game de la Temporada 2025-2026… y así festejar el Día del Amor y de la Amistad.

Los jugadores ‘flecharán’ a los fans con la calidad que derrocharán en la duela del Intuit Dome, en Inglewood, California.

Este evento enamora a los seguidores del deporte ráfaga y marca la mitad de la actual campaña del mejor basquetbol del mundo.

Todo este show es protagonizado por leyendas consagradas, promesas emergentes y figuras del espectáculo.

Este viernes es el Partido de las Celebridades con figuras del espectáculo y del deporte, con la presencia de Jeremy Lin y Tacko Fall, junto a estrellas invitadas como el exfutbolista brasileño Cafú y elementos de la NFL.

Este viernes también es el Rising Stars (Nuevas Estrellas), que es un torneo de cuatro equipos dirigidos por leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter. Participarán las jóvenes promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg y Alex Sarr, bajo un sistema de eliminación directa.

Mañana sábado es el Concurso de Triples, con jugadores de la talla de Damian Lillard y Devin Booker, quienes competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la final. También se llevará a cabo ese día el Shooting Stars, en el cual cuatro equipos compuestos por tres jugadores (mezclando figuras actuales como Jalen Brunson y leyendas como Allan Houston) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.

Enseguida, ese mismo día, vendrá el Concurso de Volcadas, en el cual Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas donde la creatividad y la potencia física serán evaluadas para determinar al campeón.

El domingo será el Juego de las Estrellas 2026 con el nuevo formato Round Robin, en el cual se enfrentarán tres equipos (dos representantes de Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.

La Gran Final, el Championship Game, será en el cual los dos equipos que logren el mejor desempeño en la fase previa avanzarán a la Final definitiva para coronar al Campeón del All Star 2026.

Entérate

Los tres equipos del All-Star de la NBA 2025-2026 serán:

TEAM USA STRIPES

Jaylen Brown de Celtics

Jalen Brunson de Knicks

Stephen Curry de Warriors

Kevin Durant de los Rockets

LeBron James de Lakers

Kawhi Leonard de Clippers

Donovan Mitchell de Cavaliers

Norman Powell de Heat

TEAM USA STARS

Scottie Barnes de Raptors

Devin Booker de los Suns

Cade Cunningham de Pistons

Jalen Duren de Pistons

Anthony Edwards de Timberwolves

Chet Holmgren de Thunder

Jalen Johnson de los Hawks

Tyrese Maxey de 76ers

TEAM WORLD

Giannis Antetokounmpo de Bucks

Deni Avdija de Trail Blazers

Luka Doncic de los Lakers

Nikola Jokić de los Nuggets

Jamal Murray de Nuggets

Pascal Siakam de Pacers

Karl-Anthony Towns de Knicks

Victor Wembanyama de Spurs

Los horarios

Viernes

Partido de las Celebridades a las 18:00 horas

Partido de las Nuevas Estrellas a las 20:00 horas

Sábado

Concurso de triples a las 16:00 horas.

Shooting Stars, al término del Concurso de Triples

Concurso de volcadas, al término del Shooting Stars

Domingio

All-Star Game

Round Robin Game 1 a las 16:00 horas

Round Robin Game 2 a las 16.55 horas

Round Robin Game 3 a las 17:25 horas

Championship Game a las 18:10 horas

