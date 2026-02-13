Estrellas del All-Star de la NBA… ¡Enamoran!
Los mejores basquetbolistas de la Temporada 2025-2026 ‘flecharán’ a los aficionados este fin de seman con el espectáculo que se presentará en Los Ángeles
Los aficionados al basquetbol de la National Basketball Association (NBA) se preparan para vivir este viernes, mañana sábado y el domingo un gran fin de semana con el All-Star Game de la Temporada 2025-2026… y así festejar el Día del Amor y de la Amistad.
Los jugadores ‘flecharán’ a los fans con la calidad que derrocharán en la duela del Intuit Dome, en Inglewood, California.
Este evento enamora a los seguidores del deporte ráfaga y marca la mitad de la actual campaña del mejor basquetbol del mundo.
Todo este show es protagonizado por leyendas consagradas, promesas emergentes y figuras del espectáculo.
Este viernes es el Partido de las Celebridades con figuras del espectáculo y del deporte, con la presencia de Jeremy Lin y Tacko Fall, junto a estrellas invitadas como el exfutbolista brasileño Cafú y elementos de la NFL.
Este viernes también es el Rising Stars (Nuevas Estrellas), que es un torneo de cuatro equipos dirigidos por leyendas como Carmelo Anthony y Vince Carter. Participarán las jóvenes promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg y Alex Sarr, bajo un sistema de eliminación directa.
Mañana sábado es el Concurso de Triples, con jugadores de la talla de Damian Lillard y Devin Booker, quienes competirán en dos rondas de 70 segundos. Los tres mejores puntajes de la fase inicial clasificarán a la final. También se llevará a cabo ese día el Shooting Stars, en el cual cuatro equipos compuestos por tres jugadores (mezclando figuras actuales como Jalen Brunson y leyendas como Allan Houston) deberán anotar desde posiciones designadas en la cancha en el menor tiempo posible.
Enseguida, ese mismo día, vendrá el Concurso de Volcadas, en el cual Jaxson Hayes y Carter Bryant asoman como favoritos en un certamen de dos rondas donde la creatividad y la potencia física serán evaluadas para determinar al campeón.
El domingo será el Juego de las Estrellas 2026 con el nuevo formato Round Robin, en el cual se enfrentarán tres equipos (dos representantes de Estados Unidos y uno del Resto del Mundo) en un sistema de todos contra todos.
La Gran Final, el Championship Game, será en el cual los dos equipos que logren el mejor desempeño en la fase previa avanzarán a la Final definitiva para coronar al Campeón del All Star 2026.
Entérate
Los tres equipos del All-Star de la NBA 2025-2026 serán:
TEAM USA STRIPES
Jaylen Brown de Celtics
Jalen Brunson de Knicks
Stephen Curry de Warriors
Kevin Durant de los Rockets
LeBron James de Lakers
Kawhi Leonard de Clippers
Donovan Mitchell de Cavaliers
Norman Powell de Heat
TEAM USA STARS
Scottie Barnes de Raptors
Devin Booker de los Suns
Cade Cunningham de Pistons
Jalen Duren de Pistons
Anthony Edwards de Timberwolves
Chet Holmgren de Thunder
Jalen Johnson de los Hawks
Tyrese Maxey de 76ers
TEAM WORLD
Giannis Antetokounmpo de Bucks
Deni Avdija de Trail Blazers
Luka Doncic de los Lakers
Nikola Jokić de los Nuggets
Jamal Murray de Nuggets
Pascal Siakam de Pacers
Karl-Anthony Towns de Knicks
Victor Wembanyama de Spurs
Los horarios
Viernes
Partido de las Celebridades a las 18:00 horas
Partido de las Nuevas Estrellas a las 20:00 horas
Sábado
Concurso de triples a las 16:00 horas.
Shooting Stars, al término del Concurso de Triples
Concurso de volcadas, al término del Shooting Stars
Domingio
All-Star Game
Round Robin Game 1 a las 16:00 horas
Round Robin Game 2 a las 16.55 horas
Round Robin Game 3 a las 17:25 horas
Championship Game a las 18:10 horas
