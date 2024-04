Tengo mejor plantilla que la del Inter Miami: 'Tano' Ortiz

“Claro que significa bastante que esté o no esté dentro de la cancha. Pero también dependerá de si no está él, ¿quién juega? ¿Qué formación hace? Si sale con Campana arriba, con Suárez u otro medio centro para tratar de ganar el mediocampo, que es una de nuestras armas bastante fuertes. Entonces no lo sé, yo creo que sería una pregunta todo lo pasado, como se dice”.