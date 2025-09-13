Tigres busca dar un rugido de autoridad ante León

Esta noche los de la ‘U’ recibirán en el Estadio Universitario a los ‘Panzas verdes’ del León, en partido correspondiente a la octava fecha del Torneo de Apertura 2025 en punto de las 19:00 horas.

Los dirigidos por Guido Pizarro, tras vencer en la Comarca Lagunera al equipo de Santos Laguna, buscarán seguir marcando su buen paso en la presente campaña, en donde solamente una derrota y un empate les han podido sacar en seis duelos.

Ambos contendientes saltarán al rectángulo verde del ‘Volcán’ enfundados con su tradicional uniforme: los de la UANL en amarillo con azul y la ‘Fiera’ con un jersey verde esmeralda y pantaloncillo blanco. El tapatío Daniel Quintero Huitrón será quien dirija las acciones de esta batalla y usted, amable lector, lo podrá ver ‘en vivo’ por las pantallas de Azteca 7.

UN RUGIDO DE AUTORIDAD

La historia marca que son 43 las disputas que han sostenido los Tigres en contra del León en la Liga BBVA MX, donde solo han disputado duelos de Liga y Liguilla respectivamente. Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 18 de sus enfrentamientos y en 13 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 58 veces y les propinaron 47 pepinillos.

Los 58 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac 15 veces; en otras cuatro ocasiones fue Javier Aquino quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las tres anotaciones realizadas por Luis Hernández y el argentino Lucas Zelarayán.

