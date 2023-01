Tigres Femenil derrota 6-0 al Atlas en la jornada 1

Dirigidas por la canadiense Carmelina Moscato, las felinas lograron imponerse a las rojinegras del Atlas en el Estadio Universitario.

Por un marcador de 6 contra 0, Tigres Femenil derrotó al Atlas de Guadalajara en la jornada 1 de la Liga MX.

Las dirigidas por Carmelina Moscato lograron superar con facilidad a las rojinegras en el Estadio Universitario, las felinas quienes empezaron resistiendo la presión del Atlas en los primeros minutos supieron reponerse.



Poco duró el embate de las de Jalisco, cuando la delantera felina Mia Fishel abrió el marcador con el primer gol al minuto 6.



Tras la anotación el dominio fue tomado por las regias quienes comenzaron a asechar la portería del Atlas, sin embargo fue hasta el minuto 30 cuando cayó la segunda anotación y doblete de la estadounidense.



La campana salvó al conjunto visitante pues el medio tiempo llegó y ambas escuadras se fueron a descansar a los vestidores.



Sin embargo, los 15 minutos de calma no fueron suficientes para detener el ataque felino, pues Uchenna Kanu anotó el tercer gol al minuto 50.



El ritmo de las locales no pudo ser seguido por las de Jalisco y tan solo 9 minutos después del tercer gol, Uchenna Kanu firmó su doblete y puso el cuatro en el marcador.



Parecía que todo quedaba en una goleada de 4 a 0, pero Lizbeth Ovalle anotaría el quinto del partido al minuto 75.



Aunque no fue el último, pues en el agregado la nigeriana Kanu anotó el sexto y ahora si definitivo que selló la derrota de las visitantes.



Con el resultado las dirigidas por la canadiense se ubican en la segunda posición de la tabla pues FC Juárez Femenil derrotó por un 7 a 0 all Mazatlán.

Con información de info7.mx