Deportes

Tigres Femenil derrota al América y se afianza en el liderato

Un doblete de Diana Ordóñez le dio al Tigres este viernes una victoria por 1-2 sobre las Águilas del América en la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano.

En un partido de la antepenúltima fecha del campeonato, Irene Guerrero descontó por las Águilas. Tigres, del entrenador español Pedro Martínez, es primero con 38 puntos.

El equipo felino dominó el primer tiempo y al minuto 19 abrió el marcador cuando la sudafricana Thembi Kgatlana realizó una buena jugada individual por izquierda para, en el área, cruzar un servicio que Ordóñez transformó en el 0-1.

En la segunda parte las Águilas reaccionaron gracias a un tiro libre de Guerrero, quien por la izquierda cobró un tiro libre que entró por encima de la guardameta Cecilia Santiago para el 1-1.

Luego, Tigres estuvo cerca de volverse a poner en ventaja, pero Jana Guitérrez, del América, sacó en la línea de gol un cabezazo que parecía ser el segundo para las de Martínez.

La insistencia de las Amazonas rindió frutos en el descuento, con un disparo de Diana Ordóñez para el 1-2 final.

En otro partido, las campeonas Tuzas del Pachuca golearon por 2-5 al León, con un doblete de Charlyn Corral, quien llegó a 21 anotaciones en el campeonato para afianzarse como la máxima goleadora. Las Tuzas llegaron a 36 puntos para ser segundas en la tabla.

La jornada continuará el sábado con las visitas del Atlas a Pumas UNAM, del Santos Laguna a Cruz Azul, el Necaxa al Juárez FC y del Querétaro al Mazatlán FC.

El domingo se jugarán los encuentros Guadalajara-Puebla y San Luis-Toluca. 


