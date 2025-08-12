Tigres Femenil recibe a Xolas en un duelo por la cima

Tigres Femenil regresa a casa hoy para enfrentar a Xolas de Tijuana en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil.

El conjunto felino llega con paso perfecto, con cinco victorias en cinco partidos y un total de 15 puntos, colocándose como líderes generales. En su más reciente encuentro, derrotaron 3-1 a León como visitantes, con un ataque encabezado por Lizbeth Ovalle y Mia Fishel.

Por su parte, el equipo fronterizo también presume un inicio sólido. Las Xolas, dirigidas por Juan Romo, marchan en la tercera posición con 13 unidades, producto de cuatro triunfos y un empate. En la fecha anterior, superaron 2-0 a Querétaro en el Estadio Caliente, demostrando solidez defensiva y efectividad al frente.

El historial reciente favorece a las felinas, que no pierden ante Tijuana desde el Apertura 2020. Sin embargo, la escuadra fronteriza ha reducido distancias y promete dar batalla para romper el dominio universitario.

El partido está programado para las 19:00 horas en el “Volcán” y podría definir, de manera anticipada, quién se quedará con la cima de la tabla general al cierre de la primera mitad del torneo.

Ficha

Martes 12 de agosto de 2025

19:00 horas

Estadio Universitario

