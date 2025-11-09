Tigres Femenil y Rayadas: por el pase a semifinal

Las batallas deportivas de la fase de cuartos de final continúa esta tarde para los equipos regios, Tigres Femenil viene de sacarle el triunfo de 1-0 a FC Juárez, mientras que Rayadas empató 1-1 ante América Femenil en el ‘Gigante de acero’.

Una derrota las deja fuera de la competencia a ambas escuadras de la ‘Sultana del Norte’, el triunfo tanto de las de la ‘U’ como de las de la ‘Pandilla’ las coloca en la ronda de Semifinales, pero el empate solamente le otorga el pase a las ‘Amazonas’.

Unas 'Amazonas' descididas a seguir avanzando

Las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa se presentan ante su gente en el ‘Volcán’ en punto de las 17:00 horas, en donde saltarán al rectángulo verde vestidas de amarillo total. Por su parte, las ‘Bravas’ de Juárez saldrán enfundadas con su indumentaria de color rojo. El arbitraje correrá a cargo del sinaloense Figo Rodolfo López Valle.

Las ‘Amazonas’ jugarán su partido 76 de fase final, en donde 43 veces cargaron con la victoria, en 21 mas dividieron puntos y en las restantes 11 fueron derrotadas por sus rivales. Su cuota goleadora indica que en 150 ocasiones cantaron el grito de gol a su favor y en 63 recogieron el balón del fondo de sus redes.

Las de la 'Pandilla' busca sorprender a su rival

Cuando el reloj marque las 7:15 de la noche, las comandadas por Leonardo Álvarez Jr. disputarán su duelo ante las ‘Águilas’ del América en el Estadio de Ciudad de los Deportes. Las del Monterrey vestirán su tradicional uniforme en azul con blanco, mientras que las de Coapa lo harán con su uniforme en amarillo total, en el pecho simulando un plumaje en tonalidades azul, rojo y negro.

Quien se encargue de impartir justicia para esta batalla será la capitalina Ximena Márquez Ruíz.

Las de la ‘Pandilla’ disputarán su batalla 68 de Liguilla, en las cuales 31 veces se llevaron el triunfo, en 21 duelos empataron con su rival en turno y perdieron 15 partidos de fase final. Su artillería explotó 106 veces a su favor y en otras 71 se cantó el gol en contra.

Comentarios