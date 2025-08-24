Cerrar X
Tigres Juvenil inicia pretemporada con triunfo 55-7 vs Cimarrones

El encuentro destacó por el poderío felino en ambos lados del campo, que incluyó tres intercepciones, la recuperación de un fumble y conversiones de dos puntos

  • 24
  • Agosto
    2025

Con una ofensiva explosiva y una defensa imponente, el equipo de Auténticos Tigres Juvenil dominó de principio a fin su primer compromiso de pretemporada, derrotando 55-7 a los Cimarrones de Querétaro. El encuentro destacó por el poderío felino en ambos lados del campo, que incluyó tres intercepciones y la recuperación de un balón suelto.

La ofensiva de Tigres no tardó en despertar, abriendo el marcador en su primera serie con un acarreo de tres yardas de Juan Carlos Ramos, que puso el 7-0.

Poco después, tras recuperar un balón suelto (fumble) del quarterback de Cimarrones, Jonathan de la Rosa sumó seis puntos más, dejando el marcador 13-0.

Auténticos Tigres Juvenil

Pese a que todo marchaba bien, la defensiva felina tuvo un tropiezo cuando Diego Pérez, de Cimarrones, se escapó 43 yardas para un touchdown, acortando la distancia a 13-7, la respuesta de Tigres fue inmediata.

El novato mariscal de campo, Rogelio Cobas, lanzó un pase de 19 yardas para Pedro Galván, seguido de una conversión de dos puntos que amplió la ventaja a 21-7.

El ataque no se detuvo y Cobas conectó con Enrique Goico para otro touchdown, aumentando la diferencia a 28-7. Justo antes del descanso, la velocidad de Jonathan de la Rosa se hizo presente de nuevo con un espectacular acarreo de 43 yardas que puso la pizarra 35-7 al medio tiempo.

Auténticos Tigres Juvenil

En la segunda mitad, el entrenador Juan Carlos García rotó a sus jugadores, pero la ofensiva mantuvo su ritmo, sumando 20 puntos más. Ángel Vázquez anotó por tierra con una carrera de siete yardas, y más tarde, Fernando Nieto selló otra anotación con un acarreo de cinco yardas, dejando los números 48-7.

La victoria se consolidó en los últimos minutos con un pase de 10 yardas de Diego Ramírez a Pedro Galván, sellando el marcador final de 55-7.

Con este arranque prometedor, Tigres Juvenil se prepara para su próximo desafío, una gira en Texas con cuatro compromisos, comenzando el 29 de agosto.


