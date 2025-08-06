Tigres oficializa fichaje de Marco Farfán para el Apertura 2025

Los Tigres de la UANL anunciaron este miércoles de manera oficial la incorporación del defensor Marco Farfán como su cuarto refuerzo para el torneo Apertura 2025, proveniente del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS).

A través de sus redes sociales, el club felino confirmó el fichaje del futbolista méxico-americano de 26 años, quien ya se encuentra integrado al grupo de trabajo en la ciudad de Los Ángeles, donde el equipo realiza su preparación para la Leagues Cup.

Firma por cuatro años con los universitarios

De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, Farfán superó sin inconvenientes las pruebas médicas y ya participó en sesiones de entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El jugador firmó contrato por cuatro años con la institución regiomontana.

Cabe mencionar que la negociación con el FC Dallas se cerró en una cifra aproximada de $3 millones de dólares, ya que el lateral aún tenía contrato vigente hasta diciembre de este año.

El club optó por una compra definitiva, al no concretarse la llegada del hondureño Joseph Rosales, quien era la prioridad para reforzar esa zona.

Posible debut este fin de semana

El debut oficial de Farfán podría darse el próximo fin de semana frente a Puebla, en la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Tigres se encuentran actualmente en Estados Unidos tras perder en fase de grupos de la Leagues Cup ante el LAFC, y buscan recuperar ritmo y forma antes de su regreso a la competencia nacional.

Con esta contratación, Marco Farfán se convierte en una pieza clave para fortalecer el carril izquierdo, una zona donde el equipo ha buscado alternativas desde la baja de nivel de varios elementos y ante la exigencia física del calendario.

