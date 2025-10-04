Cerrar X
Tigres vs Cruz Azul; será el 'duelo' de la Jornada 12

En los encuentros protagonizados por las cementeras, el francés André-Pierre Gignac anotó 8 de los 72 goles acumulados por el club

  04
  Octubre
    2025

En la continuación de la jornada 12 del Apertura 2025, esta tarde los de la ‘U’ recibe en el Estadio Universitario a la ‘Máquina celeste’ del Cruz Azul.

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri tendrán su duelo en punto de las 19:00 horas y será donde buscarán sumar unidades que les permita ascender en la tabla general.



Será el rectángulo verde del ‘Volcán’, el escenario en donde los de la UANL saltarán de amarillo total para disputar su batalla ante el equipo capitalino, quienes lo harán con su indumentaria en gris con azul marino, con arbitraje del sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas.

Duelo cerrado entre cementeras

La historia marca que son 64 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra del Cruz Azul, donde han disputado duelos de Copa, Liga y Liguilla.

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 19 de sus enfrentamientos y en 16 más igualaron en el marcador.



Los 70 festejos de gol los produjeron el francés André-Pierre Gignac ocho veces, en otras tres ocasiones fueron Andrés Silvera, Anselmo Vendrechovski, Claudio Suárez, Irenio Soares, Itamar Batista y Luis Hernández quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las dos anotaciones realizadas por Eduardo Vargas, Emmanuel Villa, Guido Pizarro, Héctor Mancilla, Lucas Lobos, Luis García Fernández y Walter Gaitán.

En sus últimos diez enfrentamientos oficiales de Liga y Liguilla jugados tanto en San Nicolás de los Garza como en la Ciudad de México, los norteños han descarrilado la ‘máquina’ en cuatro ocasiones, en tres más dividieron puntos y en otras tres se llevaron los cruzazulinos la victoria. En su último duelo, que fue en el Clausura 2025, los de la ‘U’ obtuvieron los tres puntos al derrotar 2-1 a los ‘azules’, con anotaciones de Diego Lainez y Joaquim Pereira.

 


