Tomás Cuello se pierde temporada tras fracturarse el peroné

Durante el primer tiempo, el extremo argentino se perderá lo que resta de la temporada, incluida la vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana.

  • 22
  • Septiembre
    2025

El jugador argentino Tomás Cuello sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo, por lo que se perderá el resto de la temporada.

El atacante del Atlético Mineiro se lesionó en la cancha del Bolívar durante el primer tiempo. El extremo argentina corrió hacia la banda izquerda cuando al apoyar de una forma incorrecta el pie izquierdo, este se dobla de manera fatídica lesionando al jugador.

Inmediatamente, los compañeros acudieron a su auxilio al observar la gravedad.

El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli recibe el próximo miércoles al Bolívar con la obligación de ganar, si quiere avanzar a las semifinales de la Sudamericana, después de empatar 2-2 en el partido de ida.

El exseleccionador de Chile y Argentina tampoco podrá contar para ese decisivo encuentro con el lateral Natanael, ni con el zaguero paraguayo Júnior Alonso, ambos sancionados.

Cuello, de 25 años, se someterá a una cirugía este próximo martes, tras sufrir una fractura del peroné "asociada a la rotura de ligamentos del tobillo izquierdo". 

 


