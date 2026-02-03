Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026

México aumenta su ventaja 2-0 contra Panamá en la Serie del Caribe.

Este martes los Tomateros de Culiacán, identificados como “México Verde” en la Serie del Caribe, superaron por 2-1 a los Federales de Chiriquí de Panamá, para conseguir su primera victoria del certamen.

El cubano Odrisamer Despaigne trabajó seis entradas, en las que permitió una carrera y cinco imparables para acreditarse el triunfo, mientras que la derrota fue para Jorge García, quien toleró cuatro hits y dos carreras en cuatro episodios y un tercio.

Rodolfo Amador conectó un sencillo productor de dos anotaciones en la primera entrada para generar toda la ofensiva de los Tomateros. Por los Federales, Abraham Rodríguez impulsó una carrera con un doble en el séptimo inning, pero la reacción fue insuficiente ante el hermético relevo mexicano.

¿Por qué México tiene dos equipos en la Serie del Caribe?

México participa con dos equipos en esta edición de la Serie del Caribe, ante la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede del certamen, el cual se mudó ante problemas políticos y de seguridad.

Así le fue a 'México rojo'

Los Charros de Jalisco, identificados como México Rojo, capitalizaron desde temprano las fallas del pitcheo canalero para encaminarse a una victoria contundente ante Panamá.

El encuentro se inclinó rápidamente en el primer inning, cuando los Federales de Chiriquí tuvieron un inicio desastroso desde la loma.

Tras llenar la casa al abridor Paolo Espino, apareció Bligh Madris, quien conectó un cuadrangular por el jardín derecho para firmar un grand slam que dio ventaja temprana a la novena local.

La ofensiva mexicana no se detuvo y en el tercer capítulo armó un racimo de siete carreras, comenzando con un jonrón solitario de Julián Ornelas, que amplió aún más la diferencia en la pizarra.

Ante el castigo recibido, Espino abandonó el montículo, mientras que los relevistas Kevin Miranda y Alberto Guerrero tampoco lograron contener a los bateadores mexicanos.

México Rojo no volvió a anotar en el resto del juego, y Panamá logró dos carreras en el sexto inning para hacer más decoroso el marcador, gracias a un jonrón de Johan Camargo, quien se llevó por delante a Austin Dennis.

