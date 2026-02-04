Podcast
Escena

Carlos Rivera y Alejandro Fernández lanzan 'Sin Despedida'

La colaboración se estrena el 12 de febrero y une a dos figuras de la música mexicana con alta expectativa en plataformas digitales

  04
  Febrero
    2026

Carlos Rivera confirmó una nueva colaboración musical que ha generado un gran interés entre sus seguidores.

Esta vez, el cantante mexicano compartirá créditos con Alejandro Fernández, una de las figuras más reconocidas de la música en México.

La canción llevará por nombre "Sin Despedida" y se estrenará el 12 de febrero en todas las plataformas digitales.

La noticia ha ocupado un lugar destacado en la conversación digital, especialmente porque reúne a dos de los intérpretes más populares de la música nacional.

Ambos poseen carreras consolidadas y una amplia experiencia en colaboraciones con otros artistas.

Carlos Rivera ha experimentado una evolución constante en su carrera, sumando colaboraciones con figuras como Ha*Ash, Río Roma y Maluma. Su capacidad para adaptarse a distintos géneros ha sido clave en su éxito dentro de la industria.

La colaboración representa una oportunidad para que ambos consoliden su presencia en el ámbito digital, donde el consumo de música se realiza principalmente a través de plataformas de streaming y redes sociales.

El lanzamiento de Sin despedida se suma a una tendencia en la industria, donde las colaboraciones entre artistas de renombre generan gran expectativa y logran un alcance significativo.

La unión de Rivera y Fernández se perfila como uno de los acontecimientos musicales destacados del mes de febrero, con una recepción anticipada que podría traducirse en una amplia difusión del tema.


Comentarios

