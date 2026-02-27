Tigres Femenil impone jerarquía y vence al CEU

En un partido que se mantuvo apretado durante tres periodos, Tigres Femenil de la Universidad Autónoma de Nuevo León encontró en el último cuarto la fórmula para asegurar la victoria 70-57 sobre las Pollitas del CEU, dentro de la División I de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

El arranque fue intenso y de intercambio constante de canastas.

En los primeros cinco minutos, ambos equipos mostraron efectividad ofensiva, aunque Tigres tomó ligera ventaja de 13-11 y cerró el primer cuarto arriba 21-17.

Para el segundo periodo, el duelo mantuvo la misma tónica. Las visitantes intentaron marcar el ritmo del encuentro, pero el cuadro felino sostuvo la mínima diferencia y se fue al descanso con ventaja de 34-31.

Tras el medio tiempo, la batalla continuó sin tregua. Durante los tres primeros cuartos se registraron 11 cambios de liderazgo y dos empates en el marcador. Al finalizar el tercer periodo, las universitarias conservaban la delantera 48-43.

Fue en el último cuarto cuando Tigres marcó distancia. En los primeros cinco minutos amplió la ventaja a 60-48 y, a partir de ahí, administró el juego hasta sellar el triunfo 70-57 en el gimnasio Luis Eugenio Todd.

María Ruiz encabezó la ofensiva felina con 12 puntos, seguida de Xenia Farjat con 11 unidades. El quinteto inicial estuvo conformado por Ruiz, Sandra Aguilar, Fátima Rubio, Farjat y Luisa Baca, bajo la dirección del coach Miguel Sánchez.

Por las Pollitas iniciaron Laura Domínguez, Frida Santa Ana, Karen Gutiérrez, Carolina Hernández y Natasha Villar, dirigidas por la coach Paola Estrada, quien fue sancionada con faltas técnicas tras reclamar decisiones arbitrales. Villar fue la mejor anotadora del CEU con 10 puntos, seguida por Domínguez con nueve.

En el aporte desde la banca estuvo otra de las diferencias del encuentro: Tigres sumó 30 puntos con sus jugadoras de relevo, mientras que el CEU únicamente aportó 13 unidades, factor que terminó por inclinar el resultado a favor de las universitarias.

