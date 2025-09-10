Toros ‘de regalo’: anuncian tres corridas más en la Monumental

En reciprocidad a la gran entrada registrada en la “pasada corrida de las tradiciones”, la empresa Espectáculos Monterrey, anunció la tarde de ayer tres cartelazos internacionales con la celebración de 3 corridas de toros, con la inclusión de tres figuras del toreo español y además, los triunfadores de la actual temporada regiomontana 2025 y que celebrarán en el dorado ruedo de la Monumental los domingos 12 y 19 de octubre y 2 de noviembre.

Para el domingo 12 de octubre a las 4:30 de la tarde, la empresa propietaria del coso regiomontano anuncia un arrogante encierro de la prestigiada ganadería de Santa María de Xalpa de encaste Parladé de la línea Domecq de ascendencia pura española, pero nacido y criado en territorio guanajuatense para el espectacular rejoneador mexicano triunfador en esta plaza, Emiliano Gamero, la también triunfadora de la pasada corrida de las tradiciones, la queretana Paola San Román y el debut del fenómeno del toreo español, el salamantino Marco Pérez quien llegará a este compromiso con apenas 18 años recién cumplidos.

Para la segunda corrida del serial regiomontano que se celebrará el domingo 19 de octubre también a las 4:30 de la tarde, se anuncia la presentación del excelentísimo rejoneador español Andy Cartagena y su extraordinaria cuadra de caballos toreros que alternarán con el “ciclón regiomontano” Juan Fernando quien se llevó dos orejas en la pasada “corrida de las tradiciones” y la reaparición del valiente torero regiomontano Sergio Garza, quienes despacharán un fino y bien presentado encierro de la prestigiosa ganadería jalisciense de “La Concepción”, propiedad de don Octavio Casillas Casillas.

La tercera corrida del serial, que se llevará a cabo el domingo dos de noviembre a las 4:30 de la tarde la encabeza el apasionado y espectacular “torero de puerta grande”, el español Antonio Ferrera, quien hará el paseíllo junto con los dos triunfadores de la pasada “corrida de las tradiciones”, el “prodigioso rey del temple”, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez quien también alternará con el huracán de Morelia, el temerario y espectacular torero Isaac Fonseca, quienes despacharán un bien presentado encierro de la afamada ganadería mexiquense de San Fernando, propiedad de Don Fernando Pérez Salazar Barroso.

Los boletos para este sensacional serial de corridas internacionales se pueden adquirir en la plataforma 24/7 de SuperBoletos.com.

