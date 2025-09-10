Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_10_at_12_45_29_AM_6b81f4b056
Deportes

Toros ‘de regalo’: anuncian tres corridas más en la Monumental

Se realizarán en domingo a las 16:30 horas, los días 12 y 19 de octubre, así como el 2 de noviembre próximos, con tres cartelazos internacionales

  • 10
  • Septiembre
    2025

En reciprocidad a la gran entrada registrada en la “pasada corrida de las tradiciones”, la empresa Espectáculos Monterrey, anunció la tarde de ayer tres cartelazos internacionales con la celebración de 3 corridas de toros, con la inclusión de tres figuras del toreo español y además, los triunfadores de la actual temporada regiomontana 2025 y que celebrarán en el dorado ruedo de la Monumental los domingos 12 y 19 de octubre y 2 de noviembre.

Para el domingo 12 de octubre a las 4:30 de la tarde, la empresa propietaria del coso regiomontano anuncia un arrogante encierro de la prestigiada ganadería de Santa María de Xalpa de encaste Parladé de la línea Domecq de ascendencia pura española, pero nacido y criado en territorio guanajuatense para el espectacular rejoneador mexicano triunfador en esta plaza, Emiliano Gamero, la también triunfadora de la pasada corrida de las tradiciones, la queretana Paola San Román y el debut del fenómeno del toreo español, el salamantino Marco Pérez quien llegará a este compromiso con apenas 18 años recién cumplidos.

Para la segunda corrida del serial regiomontano que se celebrará el domingo 19 de octubre también a las 4:30 de la tarde, se anuncia la presentación del excelentísimo rejoneador español Andy Cartagena y su extraordinaria cuadra de caballos toreros que alternarán con el “ciclón regiomontano” Juan Fernando quien se llevó dos orejas en la pasada “corrida de las tradiciones” y la reaparición del valiente torero regiomontano Sergio Garza, quienes despacharán un fino y bien presentado encierro de la prestigiosa ganadería jalisciense de “La Concepción”, propiedad de don Octavio Casillas Casillas.

La tercera corrida del serial, que se llevará a cabo el domingo dos de noviembre a las 4:30 de la tarde la encabeza el apasionado y espectacular “torero de puerta grande”, el español Antonio Ferrera, quien hará el paseíllo junto con los dos triunfadores de la pasada “corrida de las tradiciones”, el “prodigioso rey del temple”, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez quien también alternará con el huracán de Morelia, el temerario y espectacular torero Isaac Fonseca, quienes despacharán un bien presentado encierro de la afamada ganadería mexiquense de San Fernando, propiedad de Don Fernando Pérez Salazar Barroso.

Los boletos para este sensacional serial de corridas internacionales se pueden adquirir en la plataforma 24/7 de SuperBoletos.com.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_lula_da_silva_6d56973475
Brasil autoriza consultas para responder a los aranceles de Trump
EH_UNA_FOTO_f86d5a103b
EUA impone aranceles a 12 países desde el 1 de agosto
Marchan_en_Edomex_en_defensa_de_las_peleas_de_gallos_0cfc83702e
Marchan en Edomex en defensa de las peleas de gallos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T173126_865_d0aa8a9b7d
Selena Gomez revela artritis derivada del lupus
bf890f13_52c7_4f2c_bdbd_92bf1f14d8ed_64a849cfea
Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer
deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×