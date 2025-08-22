Trump: sorteo del Mundial 2026 en Washington en diciembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

El anuncio tuvo lugar en el Despacho Oval, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Mundial, programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de los tres países, contará con 48 equipos, 16 más que en ediciones anteriores (1998-2022).

Trump destacó la importancia de realizar el sorteo en el Centro Kennedy, un "centro cultural" de la capital, y visitó previamente el recinto para supervisar las obras de reacondicionamiento impulsadas por su Administración.

El presidente describió el evento como "el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte", comparándolo con "organizar varios Super Bowl en poco tiempo".

Durante el acto, Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, bromeando que solo los "ganadores" como él y Leo Messi pueden tocarlo.

Trump preguntó si podía quedárselo y propuso exhibirlo en el Despacho Oval hasta el Mundial, como ya hizo con el trofeo del Mundial de Clubes este verano.

Comentarios