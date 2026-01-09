Podcast
Escena

Llega a streaming la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

La comedia española regresa con seis episodios que abordan la crisis de los 40, la masculinidad y los nuevos modelos de pareja, y ya confirmó quinta temporada

Hoy se estrena en streaming la cuarta temporada de la serie española Machos Alfa y con su regreso vuelve el humor, las crisis de pareja, la maternidad, la amistad y la reflexión más ácida del proceso de deconstrucción heteropatriarcal.

“Creo que como sociedad estamos avanzando. El papel de la serie no tiene como objetivo ni adoctrinar ni enseñar, sino poner sobre la mesa, desde la comedia, temas en debate en nuestra sociedad”, dijo el actor Raúl Tejón, uno de los cuatro protagonistas.

La cuarta temporada de la serie de Netflix, que ha tenido gran éxito a nivel mundial, consta de seis episodios en los que los personajes (cada uno con un estereotipo muy marcado) afrontan la temida crisis de los 40, mientras reflexionan sobre la masculinidad, la crisis de género o los distintos modelos de pareja y de familia en tono de humor.

“Con Machos Alfa” se aprende un montón. La serie no se casa con nadie, no es de un lado ni de otro, es todo. Tiene los dos contrastes. Todos tenemos cabida. Hasta el macho más macho que por el título no quiere ver la serie cae rendido y empatiza con alguno de los personajes”, añadió la actriz Kira Miró.

La comedia, creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero, reúne un reparto de lujo que también incluye a Fernando Gil, María Hervás, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero.

La serie ha sido tan exitosa que cuenta con versiones propias en Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, gracias a su estilo fresco de reflexión irónica de género.

“Peleamos por deconstruir, pero lo divertido es que tanto ellas como nosotros estamos peleando por encontrar un sitio en un mundo que está cambiando. Los hombres también tenemos mucho miedo y nos derrumbamos y nos enseñan a que no nos tenemos que derrumbar”, aclara.

Con la llegada de los episodios vino también el anuncio de que habrá una quinta temporada.


