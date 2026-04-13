Unión Berlín nombra a Eta como primera mujer DT en Bundesliga

El Unión Berlin anunció el domingo el nombramiento de Marie-Louise Eta como nueva entrenadora interina de su primer equipo masculino, en sustitución de Steffen Baumgart, marcando un hecho sin precedentes en el fútbol alemán.

Con esta decisión, Eta se convierte en la primera mujer en la historia en dirigir a un club de la Bundesliga, rompiendo una barrera histórica en una de las ligas más competitivas de Europa.

Un reto inmediato: evitar el descenso

La entrenadora de 34 años asumirá el cargo de forma inmediata para encarar los últimos cinco partidos de la temporada, en los que el conjunto berlinés buscará asegurar su permanencia en la primera división.

El equipo llega en un momento complicado, tras caer 3-1 ante el Heidenheim, resultado que incrementó la presión en la recta final del campeonato.

“Me alegro de que el club me confíe esta tarea exigente. Estoy convencida de que lograremos los puntos necesarios”, expresó Eta en declaraciones difundidas por la institución.

Un hito para el fútbol europeo

El nombramiento no solo representa un cambio en el banquillo del Unión Berlín, sino también un avance significativo en la inclusión dentro del fútbol profesional masculino.

Eta ya había hecho historia en 2023 al convertirse en la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico en la Bundesliga e incluso en la UEFA Champions League.

Ahora, da un paso más al asumir la dirección técnica en solitario.

Trayectoria dentro y fuera de la cancha

Antes de iniciar su carrera como entrenadora, Eta, entonces bajo el apellido Bagehorn, fue futbolista profesional y militó en clubes como el BV Cloppenburg y el Werder Bremen.

A nivel internacional, formó parte de la selección alemana Sub-17 que conquistó el campeonato europeo en 2008, además de participar en el Mundial Sub-20 de 2010 y en la categoría Sub-23.

Tras retirarse a los 26 años, inició su camino en los banquillos, destacando en el desarrollo de talento juvenil, área en la que trabajaba con el Unión Berlín antes de este ascenso.

Aunque su rol actual será temporal, el club ya tiene previsto que, tras el cierre de la temporada, Eta asuma como entrenadora principal del equipo femenino.

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