Cerrar X
paunovic_dt_serbia_859aa60ca5
Deportes

Veljko Paunović asume el mando de Serbia rumbo a 2026

Veljko Paunović fue nombrado nuevo seleccionador de Serbia con el reto de clasificar al Mundial de 2026. Su debut será ante Inglaterra y Letonia

  • 30
  • Octubre
    2025

La Federación Serbia de Fútbol anunció este jueves la llegada de Veljko Paunović como nuevo seleccionador nacional, con la misión de conducir al equipo al Mundial de 2026.

El exentrenador del Real Oviedo, quien fue cesado el pasado 9 de octubre tras lograr el ascenso a Primera División, asumirá el cargo de manera inmediata para dirigir los próximos compromisos ante Inglaterra y Letonia, decisivos en las aspiraciones mundialistas del conjunto balcánico.

Un regreso a sus raíces como formador

Paunović, de 47 años, ya conoce la estructura del fútbol serbio, pues inició su carrera en los banquillos hace 13 años dirigiendo a las categorías inferiores, desde la sub-18 hasta la sub-20, equipo con el que dejó una huella importante en 2014.

La federación confía en que su experiencia y liderazgo puedan “motivar a los jugadores” en el momento más crucial del proceso clasificatorio.

Por otra parte, Serbia pelea con Albania por la segunda plaza del grupo, con solo un punto de diferencia. La primera posición pertenece a Inglaterra, ya clasificada, por lo que los duelos ante los ingleses y los letones serán determinantes.

Cabe señalar que el balance reciente del equipo serbio, con dos victorias y dos derrotas, deja el panorama abierto y una presión máxima para Paunović,, quien deberá asegurar el pase en apenas dos partidos.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_30_at_11_41_32_PM_b75aae04e7
El basquetbol de la NBA vuelve este sábado a la Arena CDMX
deportes_monumental_monterrey_92be55d6e0
Y este domingo es… ¡tarde de toros en la Monumental Monterrey!
AP_25304084203191_8ff8a766dc
Final de Libertadores será entre brasileños por séptima vez
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad
onu_eua_ataque_2142aec4fd
Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU
eua_bombardear_venezuela_ebd382fdd4
Reportan que EUA atacará instalaciones militares en Venezuela
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×