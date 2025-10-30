Veljko Paunović asume el mando de Serbia rumbo a 2026

La Federación Serbia de Fútbol anunció este jueves la llegada de Veljko Paunović como nuevo seleccionador nacional, con la misión de conducir al equipo al Mundial de 2026.

El exentrenador del Real Oviedo, quien fue cesado el pasado 9 de octubre tras lograr el ascenso a Primera División, asumirá el cargo de manera inmediata para dirigir los próximos compromisos ante Inglaterra y Letonia, decisivos en las aspiraciones mundialistas del conjunto balcánico.

🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥



Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске… pic.twitter.com/a988sWpJrn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 30, 2025

Un regreso a sus raíces como formador

Paunović, de 47 años, ya conoce la estructura del fútbol serbio, pues inició su carrera en los banquillos hace 13 años dirigiendo a las categorías inferiores, desde la sub-18 hasta la sub-20, equipo con el que dejó una huella importante en 2014.

La federación confía en que su experiencia y liderazgo puedan “motivar a los jugadores” en el momento más crucial del proceso clasificatorio.

Por otra parte, Serbia pelea con Albania por la segunda plaza del grupo, con solo un punto de diferencia. La primera posición pertenece a Inglaterra, ya clasificada, por lo que los duelos ante los ingleses y los letones serán determinantes.

Cabe señalar que el balance reciente del equipo serbio, con dos victorias y dos derrotas, deja el panorama abierto y una presión máxima para Paunović,, quien deberá asegurar el pase en apenas dos partidos.

