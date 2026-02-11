CDMX se prepara al Mundial 2026 con 250 topiarios verdes

Con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, el Gobierno capitalino arrancó el programa “Vestir a la Ciudad”, una estrategia de intervención urbana que contempla la colocación de 250 topiarios en puntos estratégicos de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el banderazo inicial y explicó que el proyecto busca transformar la imagen de la ciudad a través del arte vegetal, retomando una tradición ornamental que, recordó, tiene raíces históricas desde tiempos de Nezahualcóyotl.

Arte verde en las principales avenidas

Las figuras serán instaladas en 90 camellones ubicados en vialidades de alta visibilidad como Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Los diseños incluyen balones, camisetas, ajolotes y otros elementos que mezclan el espíritu mundialista con símbolos de identidad capitalina.

El secretario de Obras y Servicios detalló que los topiarios son elaborados por trabajadores de servicios urbanos con plantas suculentas y especies de bajo consumo de agua, priorizando criterios de sustentabilidad.

Brugada subrayó que el objetivo es crear espacios más atractivos y amigables sin descuidar el equilibrio ambiental. “Es posible embellecer la ciudad aprovechando responsablemente nuestra biodiversidad”, afirmó.

La #CapitalDeLaTransformación se viste de colores rumbo al #Mundial2026.



Desde @A_VCarranza, anunciamos el inicio de una estrategia de restauración ecológica urbana a través de la instalación de topiarios y la plantación de flores provenientes de la zona lacustre de Xochimilco… pic.twitter.com/MZjNVOvvJy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 11, 2026

Intervención en espacios deportivos

En paralelo, en la alcaldía Venustiano Carranza se anunció la rehabilitación de 25 canchas deportivas, particularmente en uno de los parques más extensos cercanos a Circuito Interior.

Autoridades locales señalaron que este tipo de intervenciones ha impactado de forma positiva en la seguridad, con una disminución del 11 por ciento en los índices delictivos en la zona.

Impulso a productores del sur de la capital

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez, explicó que las plantas utilizadas, como lavanda, miguelito y cempasúchil, provienen del suelo de conservación de Xochimilco.

Este esquema beneficia directamente a alrededor de 500 floricultores, quienes participan en la cadena de producción del proyecto.

Según la funcionaria, la iniciativa no solo apunta a mejorar la imagen urbana rumbo al Mundial, sino que también integra desarrollo económico local, cuidado ambiental y fortalecimiento comunitario.

Comentarios