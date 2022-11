Vendedor decora puesto de tacos con temática del América

Los equipos de fútbol provocan en los aficionados tal emoción que ellos hacen todo por portar sus colores donde sea. Desde tatuajes hasta decorar sus casas, pero Fernando Ríos lo llevó a otro nivel y decoró su puesto de tacos con los colores del América.



Ríos es originario de Monterrey Nuevo León, pero se distingue por su pasión al equipo azulcrema.

Vivir en un Estado donde eres Tigre o Rayado para él ya es normal.



'Es que mire el América es un equipo que o lo odias o lo quieres, no es un equipo indiferente, entonces cuando vienen aquí, cuando pierde el América me llueve de gente que me echa' 'mosca', hasta gente que me apuesta', comentó el dueño del local.