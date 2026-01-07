Renata Zarazúa cae en octavos del torneo de Auckland
La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en los octavos de final del torneo de Auckland, tras caer en dos sets ante la china Wang Xinyu este miércoles 7 de enero de 2026.
Zarazúa, número 77 del ranking de la WTA, fue superada por parciales de 7-5 y 6-4 por Wang Xinyu, séptima cabeza de serie del certamen, quien avanzó a los cuartos de final.
Wang Xinyu avanza a cuartos
La tenista china enfrentará en la siguiente ronda a la británica Francesca Jones, quien logró una remontada ante la austríaca Sinja Kraus con marcador de 1-6, 6-4 y 6-1.
Pese a la eliminación en singles, Renata Zarazúa continuará su participación en el torneo en la modalidad de dobles.
La mexicana hace pareja con la checa Jesika Maleckova y disputará los cuartos de final ante la dupla conformada por la estadounidense Iva Jovic y la filipina Alexandra Eala.
Otros resultados del torneo
En otro encuentro, la rumana Sofia Costoulas puso fin al recorrido de la española Kaitlin Quevedo rumbo a los cuartos de final. Costoulas se impuso con autoridad por 6-2 y 6-0 en un partido que duró 67 minutos.
A pesar de la derrota, Quevedo celebró su primera victoria en un torneo WTA 250 y continuará su actividad en la fase previa del Abierto de Australia.
La rumana se medirá en cuartos de final ante la estadounidense Iva Jovic, tercera favorita del torneo.
