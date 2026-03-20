Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_20_at_1_00_47_AM_0ca2a1007a
Tamaulipas

Américo Villarreal alista informe con cifras de inversión

El gobernador de Tamaulipas presentará este lunes los avances en los programas sociales ante los representantes de distintos sectores

  • 20
  • Marzo
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentará el próximo lunes 23 de marzo su Cuarto Informe de Gobierno en el Polyforum de la capital del estado, donde expondrá los principales resultados de su administración.

El acto está programado a las 13:00 horas y contará con la asistencia de representantes de los sectores productivos, sociales y políticos, así como de las Fuerzas Armadas, legisladores, alcaldes y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Entre los rubros que el mandatario estatal destacará se encuentra la inversión en infraestructura de salud, que supera los $2,300 millones de pesos, así como una cartera de proyectos de inversión extranjera estimada en $433 millones de dólares.

En materia de obra pública, el gobierno estatal reportará una inversión superior a los $21,000 millones de pesos distribuidos en los 43 municipios de la entidad, como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo regional.

Asimismo, se informará sobre la aplicación de $24,500 millones de pesos en programas federales para el bienestar en el estado, además de la entrega de $2.4 millones de pesos en apoyos alimentarios en beneficio de 288,000 familias.

De acuerdo con el informe, estas acciones han contribuido a una disminución en los niveles de pobreza extrema en la entidad, resultado que será uno de los ejes del mensaje del gobernador.

Cifras del informe

  • $2,300 millones en infraestructura de salud
  • $21,000 millones en obra pública estatal
  • $433 millones de dólares en inversión extranjera
  • $24,500 millones en programas federales
  • 2.4 millones de apoyos alimentarios entregados

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gabinete_0fbd42813a
Dudan que nuevos secretarios del gabinete acudan a comparecer
Whats_App_Image_2026_03_17_at_10_07_11_PM_e4d78db557
Américo Villarreal entrega tres nuevos nombramientos
Whats_App_Image_2026_03_17_at_2_58_58_PM_10923ee404
Confirma Américo Villarreal cambios en su gabinete
publicidad

Últimas Noticias

petro_pide_a_colombianos_ilegales_en_eua_que_regresen_a_su_pais_98229a72d7
Investigan dos fiscalías federales de EUA a Gustavo Petro
santo_sepulcro_cerrado_85bfeefc08
Cierran el Santo Sepulcro en Jerusalén por primera vez en siglos
senado_soldados_eua_b5f83411b9
Senado avala envío de marinos a EUA para capacitación táctica
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×