Américo Villarreal alista informe con cifras de inversión

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentará el próximo lunes 23 de marzo su Cuarto Informe de Gobierno en el Polyforum de la capital del estado, donde expondrá los principales resultados de su administración.

El acto está programado a las 13:00 horas y contará con la asistencia de representantes de los sectores productivos, sociales y políticos, así como de las Fuerzas Armadas, legisladores, alcaldes y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Entre los rubros que el mandatario estatal destacará se encuentra la inversión en infraestructura de salud, que supera los $2,300 millones de pesos, así como una cartera de proyectos de inversión extranjera estimada en $433 millones de dólares.

En materia de obra pública, el gobierno estatal reportará una inversión superior a los $21,000 millones de pesos distribuidos en los 43 municipios de la entidad, como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo regional.

Asimismo, se informará sobre la aplicación de $24,500 millones de pesos en programas federales para el bienestar en el estado, además de la entrega de $2.4 millones de pesos en apoyos alimentarios en beneficio de 288,000 familias.

De acuerdo con el informe, estas acciones han contribuido a una disminución en los niveles de pobreza extrema en la entidad, resultado que será uno de los ejes del mensaje del gobernador.

Cifras del informe

$2,300 millones en infraestructura de salud

$21,000 millones en obra pública estatal

$433 millones de dólares en inversión extranjera

$24,500 millones en programas federales

2.4 millones de apoyos alimentarios entregados

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