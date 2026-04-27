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Xavi Simons dice adiós al Mundial tras grave lesión de rodilla

El neerlandés Xavi Simons quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior durante un partido con el Tottenham Hotspur

  • 27
  • Abril
    2026

El neerlandés Xavi Simons, mediocampista del Tottenham Hotspur, se perderá lo que resta de la temporada y el Mundial 2026 tras confirmarse una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La lesión ocurrió durante el triunfo de los Spurs ante el Wolverhampton Wanderers, donde el jugador tuvo que abandonar el campo en camilla tras una jugada en la segunda mitad.

El propio futbolista confirmó la gravedad de la lesión con un mensaje cargado de emoción en redes sociales:

“Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto”.

Simons también lamentó perderse la oportunidad de representar a Países Bajos en la Copa del Mundo:

“La oportunidad de representar a mi país este verano se ha ido. Nada de esto tiene sentido”.

El jugador, de 23 años, apuntaba a ser parte clave en la convocatoria del seleccionador Ronald Koeman.

Tottenham pierde a una pieza importante

El club londinense confirmó que el neerlandés será sometido a cirugía en las próximas semanas y le envió un mensaje de respaldo:

“Todos en el Tottenham Hotspur le enviamos a Xavi nuestro cariño y apoyo; estaremos con él en cada paso del camino”.

Simons había aportado seis goles y siete asistencias en la temporada, consolidándose como una pieza relevante en el esquema reciente del técnico Roberto De Zerbi.

Los Spurs, en riesgo de descenso

La baja llega en un momento crítico para el Tottenham, que pelea por evitar el descenso en la Premier League.

El equipo se mantiene en zona roja, a solo dos puntos de la salvación, con cuatro jornadas por disputarse. El club no desciende desde 1977, por lo que enfrenta uno de los cierres de campaña más tensos de su historia reciente.

Una lista creciente de lesionados rumbo a 2026

La lesión de Simons se suma a otras preocupaciones de cara al Mundial. El francés Hugo Ekitike ya está descartado, mientras que figuras como Lamine Yamal, Mohamed Salah y Estevao arrastran problemas físicos.

Lee la nota completa: ¡Dura baja para Francia! Hugo Ekitike se pierde el Mundial 2026

En el caso de Yamal, aunque no jugará más con el FC Barcelona esta temporada, se espera que llegue a la Copa del Mundo.

Te puede interesar: Lamine Yamal se pierde el cierre de la temporada con Barcelona

Por otra parte, Simons cerró su mensaje con una nota de resiliencia:

“Intentaré encontrar la paz en este tiempo… no tengo dudas de que juntos ganaremos esta batalla. Cuento los días para volver”.

El neerlandés inicia ahora un largo proceso de rehabilitación que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses.


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