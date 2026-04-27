Noruega pide a FIFA eliminar su Premio de la Paz otorgado a Trump

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, lanzó un llamado directo a la FIFA para que elimine su Premio de la Paz, al considerar que este tipo de reconocimientos expone al organismo a controversias políticas.

Críticas tras premio a Donald Trump

La postura surge luego de que la FIFA otorgara en diciembre su primer Premio de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, durante el sorteo de la Copa del Mundo.

El reconocimiento generó reacciones encontradas en la comunidad internacional, donde diversos sectores lo calificaron como un gesto político más que deportivo.

“No forma parte del mandato de la FIFA”

En conferencia de prensa, Klaveness fue clara al señalar que la FIFA debería mantenerse al margen de este tipo de decisiones:

“No creemos que forme parte del mandato de la FIFA otorgar un premio de este tipo; consideramos que ya contamos con un Instituto Nobel que realiza esa labor de forma independiente”.

La dirigente sugirió que este tipo de distinciones sean responsabilidad del Instituto Nobel Noruego, con mayor experiencia y criterios definidos.

Klaveness advirtió que este tipo de premios pueden comprometer la neutralidad del futbol internacional:

“Es importante evitar situaciones en las que se ponga en tela de juicio la independencia respecto a los líderes estatales”.

Además, señaló que sin mecanismos sólidos de evaluación, estos reconocimientos tienden a volverse “muy políticos”.

Solicitan investigación sobre el caso

La Federación Noruega anunció que enviará una carta respaldando la petición de la ONG FairSquare, que ha solicitado investigar a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino.

Por otra parte, la organización sostiene que la entrega del premio podría haber vulnerado las normas éticas del organismo en materia de imparcialidad política.

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