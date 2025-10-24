Cerrar X
Blue_Jays_06d2b58f8c
Deportes

Azulejos aplastan a Dodgers 11-4 en inicio de Serie Mundial

Addison Barger descargó el primer grand slam de un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial y el mexicano Alejandro Kirk añadió un jonrón

  • 24
  • Octubre
    2025

Addison Barger descargó el primer grand slam de un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial, el mexicano Alejandro Kirk añadió un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de nueve anotaciones y los Azulejos de Toronto apalearon el viernes 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, en el primer duelo de la Serie Mundial.

Daulton Varsho inició la remontada de Toronto, que perdía por 2-0, con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young.

La ráfaga de jonrones fue apropiada. El Clásico de Otoño regresó a Toronto por primera vez desde 1993, cuando Joe Carter conectó lo que fue apenas el segundo jonrón que puso fin a una Serie Mundial.

Y en un inusual vínculo con aquella noche hace 32 años, Varsho lleva el nombre de Darren Daulton, el receptor de los Filis de Filadelfia al que Mitch Williams lanzaba cuando Carter conectó ese garrotazo.

Shohei Ohtani conectó su primer jonrón de la Serie Mundial con los Dodgers, que son los favoritos y buscan convertirse en el primer ganador de dos ediciones seguidas del Clásico de Otoño desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres títulos consecutivos de 1998 a 2000.

Los Ángeles estaba perdiendo por nueve carreras cuando Ohtani conectó contra Braydon Fisher su cuadrangular de dos carreras en la séptima. Fue el cuarto jonrón del astro japonés en dos juegos.

Los fanáticos, enojados porque Ohtani rechazó a los Azulejos para firmar con los Dodgers en diciembre de 2023, corearon: "¡No te necesitamos!" cuando llegó al plato en la novena entrada.

El segundo juego de la serie al mejor de siete se realizará en el Rogers Centre este sábado por la noche.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0 con una anotada. El boricua Kiké Hernández de 4-1 con una remolcada. El cubano Andy Pagés de 4-0.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-2 con una anotada. El mexicano Kirk de 3-3 con tres anotadas y dos impulsadas. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una anotada y una producida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25294652011900_71f492509f
Exreceptor Kurt Suzuki será el próximo mánager de los Angelinos
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
AP_25293110256917_6121318101
Guerrero Jr. brilla y Azulejos fuerzan Juego 7 ante Seattle
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T092420_917_391b7e30c6
Rosalía presentará su nuevo disco Lux en Valencia ¿Dónde verlo?
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T091540_232_e52037c028
Despegan dos aviones del Ejército para evacuar a niños gazatíes
wegvwevew_c3156ffb52
Cae red internacional de arte falso en Alemania y Suiza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×