Zack Martin anuncia su retro de la NFL a los 34 años

El liniero ofensivo siete veces All-Pro y nueve veces seleccionado para el Pro Bowl con los Dallas Cowboys, anunció su retiro de la NFL este jueves a los 34 años, después de 11 temporadas; así lo informó NFL Network.

Martin llegó a los Cowboys en 2014 después de ser seleccionado en la primera ronda del Draft de ese año para convertirse en el pilar de la línea ofensiva.

El originario de Indiana fue titular en los 162 encuentros más nueve de playoffs.

Durante su última temporada tuvo que someterse a una cirugía de tobillo, lo que lo llevó a la lista de lesionados por primera vez en su carrera.

