Zarazúa quiere la energía de los regiomontanos a su favor

Todo está listo para el Abierto GNP 2025, e incluso antes de que inicie, ya hay una consentida y favorita de la afición, la mexicana Renata Zarazúa, quien charló con El Horizonte y reconoció que buscará utilizar esa energía a su favor.

“Antes yo sufría mucho jugar en México, para mí eran muchos nervios, mucha presión, no sabía muy bien como manejarlo, pero ahora estoy tratando de disfrutarlo un poquito más, usar esa energía, esa gente a mi favor, y alimentarme de ellos, así que estoy muy contenta por eso”, dijo la nacida en CDMX.

Así mismo, reconoció sentirse feliz de jugar en la Sultana del Norte.

“Si muy bien, muy contenta de estar aquí en Monterrey, creo que siempre me encanta jugar en México, y más aquí en este torneo, que cada año lo hacen súper padre para las jugadoras”.

Pero las condiciones en Monterrey son extremas, se esperan calores arriba de los 35º C.

"Justamente estaba hablando con mi entrenador eso, pero en Florida está haciendo muchísimo calor también, obviamente que es un calor diferente, creo que aquí es un poco más fuerte el sol, pero no puedo decir que es una ventaja porque luego entras al partido con los nervios y así, igual y también te sientes mal, pero sí es duro, igualmente yo prefiero jugar en calor que en frío, así que lo disfruto un poquito más”.

¿Piensas utilizar una estrategia especial por el calor?

“Creo que siempre tienes que seguir tu plan de juego, no puedes cambiar mucho con respecto a las condiciones, pero quizá mentalmente sabiendo que puedes aguantar un poco más el punto, que puedes hacer correr a la otra un poquito, igual contra la niña que voy ella también vive en Florida, entrenamos juntas muchas veces entonces no creo que para ella sea un problema el calor, pero igualmente voy a planear mi táctica respecto a eso”.

Ahora bien, el Abierto de Monterrey ahora es WTA 500, lo que aumenta el nivel de las competidoras.

“Es un cuadro súper duro, obviamente para el torneo está muy padre que vengan jugadoras tan buenas previo al US Open, todo mundo viene con muchas ganas, como con mucha concentración de que les vaya muy bien para después seguir en New York la próxima semana, así que lo veo duro, que te puedo decir, no hay quien escoger contra quien quieras jugar, así que es muy padre tener este tipo de torneos aquí en México”.

RENATA RECONOCE AÚN PUEDE DAR MÁS

Por otro lado, la tenista mexicana dejó en claro que aún puede dar más de ella

“En el tenis no es que llegas a un límite, pero como que hay ciertas cosas que ya no se pueden mejorar que cuando eres más chiquita, pero yo siempre siento que puedo dar un poco más de mí, entonces espero que eso me ayude mucho a motivación los próximos años de decir quiero sacar más de mí, que eso me ayude a que me vaya mejor en los Grand Slams, en los torneos grandes, a mejorar mi ranking, como que todavía tengo muchas metas, por más que lleve muchos años en el circuito, todavía siento que no he dado mi máximo, y espero lograrlo pronto”

Pero ¿Qué puntos debe de mejorar? Yo creo que un poquito de todo, tenísticamente, físicamente, últimamente había tenido ciertas lesiones que me retrocedían un poquito sobre todo en lo mental, como afrontarlo, como afrontar los nervios, las situaciones duras, la presión, todo eso es algo que todavía puedo seguir mejorando”.

PREFIERE SINGLES QUE DOBLES

Zarazúa competirá tanto en singles como en dobles, pero reconoció prefiere una de las dos modalidades

“A mí me gusta el singles, me gusta mucho estar sola en la cancha tratando de solucionar, dobles es un poco más relajado entonces como que ayuda mucho, pero sí creo que singles”.

Para finalizar, dejó su mensaje a la afición de Nuevo León.

“Que vengan a apoyarnos, es un torneo muy padre, la verdad el tener tanta gente apoyándome, me encanta jugar enfrente de ellos y espero que disfruten todos los partidos, no solo a mi, sino a todas las otras jugadoras que son muy buenas y muchísimas gracias por el apoyo de siempre”.

