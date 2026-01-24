Afirma Sam Raimi que 'Spider-Man 4 nunca se realizará'

A casi 20 años que se estrenó la última película de la trilogía original de Spider-Man, el mundo geek sigue esperanzado en que llegue el día que se estrene o por lo menos se confirme la cuarta entrega del universo creado por Sam Raimi.

Sin embargo, durante una entrevista, el director puso freno definitivo a cualquier especulación al respecto, pese a que la ilusión creció luego de que hiciera su regreso triunfal a Marvel con Dr. Strange Multiverse of Madness y que el arácnido interpretado por Tobey Maguire fuera incluido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Stan Lee creó este gran personaje, pero fueron él y las muchas personas quienes contribuyeron, quienes me pasaron la antorcha de más de 40 años de cómics de Spider-Man. Después de mis tres películas le pasé la antorcha a alguien más. Creo que por eso la historia debe continuar y los fanáticos deben seguir a quien tiene esa antorcha. Peter y Mary Jane se fueron a otro lugar, no creo que sea correcto traer mi versión de la historia nuevamente"

¿De qué iba a tratar Spider-Man 4?

Aunque nunca se supo a ciencia cierta cuál sería la trama del cuarto filme del trepa muros, la versión más aceptada es que esta tendría como antagonistas a Misterio y al Buitre, aunque también se llegó a comentar que Carnage aparecería en el filme o incluso el Lagarto, pues el personaje de Curt Connors ya era conocido en las películas previas.

Se mencionó que hubo hasta tres guionistas que tomaron el proyecto; sin embargo, nunca hubo una versión que convenciera a Sam Raimi, lo cual, aunado a problemas durante varios años en el desarrollo de la producción, provocaron que el director decidiera abandonarlo porque no estaba seguro de poder cumplir con la fecha de entrega, la cual fue anunciada oficialmente por Sony Pictures como el 6 de mayo de 2011.

El legado de Spider-Man en el cine

Desde su nacimiento el 5 de junio de 1962 con la publicación del cómic Amazing Fantasy 15, Spider-Man se convirtió posiblemente en el personaje más popular del mundo, por lo que muy pronto, desde 1977 hubo adaptaciones para televisión, pero fue hasta el legendario 2002, en el 40 aniversario del personaje cuando se estrenó la primera de las tres películas dirigidas por Sam Raimi.

Este filme dio pie a tres más, las cuales sirvieron para asentar la hoy billonaria industria del cine de superhéroes, demostrando que no solo eran rentables, sino que podían tener producciones dignas de los Óscar, pues las primeras dos lograron cinco nominaciones a los Premios de la Academia, siendo la segunda la que conquistó la estatuilla por mejores efectos visuales.

Posteriormente, llegaron los dos filmes de Marc Webb, los cuales, aunque no alcanzaron el nivel de la trilogía original, sí fueron éxitos comerciales que lanzaron al estrellato a actores como Andrew Garfield y Emma Stone.

Esto dio paso a que, de la mano de Jon Watts, se creara una nueva trilogía protagonizada por Tom Holland, la cual, aunque no ha convencido a todos los fans, sí logró el hito cinematográfico de reunir a los tres Spider-Man en una sola película, la cual se convirtió en todo un fenómeno social y, por ende, parte de la historia del entretenimiento.

Finalmente, lejos de los reflectores, Sony desarrolló la famosa saga del Multiverso, donde Miles Morales tomó rol protagónico en unas cintas animadas que cautivaron al mundo del entretenimiento por su calidad de animación e historia particular, la cual también fue premiada con un Premio Óscar.

