Escena

Primeras imágenes de Sadie Sink en el set de Spider-Man

Nuevas fotos del set de Spider-Man: Brand New Day han salido a la luz, ofreciendo a los fanáticos un primer vistazo de Sadie Sink

  • 19
  • Octubre
    2025

Nuevas fotos del set de Spider-Man: Brand New Day han salido a la luz, ofreciendo a los fanáticos un primer vistazo de Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, en la próxima película de Marvel.

El rodaje, que se realiza actualmente en Basingstoke, Inglaterra, muestra a Sink junto al director Destin Daniel Cretton mientras Tom Holland se prepara para una intensa secuencia de acción con su traje de Spider-Man.

Aunque el atuendo completo de Sink estaba oculto bajo un abrigo, se pudieron notar pantalones de camuflaje y botas militares, lo que desató especulaciones sobre su personaje.

Entre los rumores se mencionan nombres como Jean Grey, Mary Jane Watson, Gwen Stacy e incluso Mayday Parker. Sin embargo, los primeros informes apuntan a que podría interpretar a la misteriosa pareja de Frank Castle, interpretado por Jon Bernthal.

Marvel mantiene en secreto los detalles del casting de Sink, describiendo su papel como el de una mujer "inteligente y de espíritu libre" con un "pasado misterioso".

Fuentes internas sugieren que su personaje podría generar un giro importante en la trama.

El director Destin Daniel Cretton califica la película como una versión más emocional de la historia de Spider-Man, mientras que Tom Holland destacó la emoción de filmar con fanáticos presentes en el set.

Spider-Man: Brand New Day también contará con Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Mark Ruffalo como Bruce Banner y Tramell Tillman en un papel aún no revelado.

La película se estrenará el 31 de julio de 2026.


Comentarios

Etiquetas:
