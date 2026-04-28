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Alicia Villarreal apuesta por su gira más audaz 'Bendita Locura'

La cantante regiomontana celebra más de tres décadas de trayectoria con un proyecto que combina arreglos, producción propia y un mensaje de fortaleza personal

  • 28
  • Abril
    2026

La cantante mexicana Alicia Villarreal presentó este lunes “Bendita Locura”, la gira que define como el proyecto más valiente y personal de sus más de 30 años de trayectoria artística, en una nueva etapa en la que no solo interpreta sus éxitos, sino que también asume un rol central como productora y creativa.

Conocida como “La Jefa” del regional mexicano, la artista regiomontana apostó por un espectáculo que recorrerá distintas ciudades de México y Estados Unidos, y que promete una revisión renovada de los temas que marcaron su carrera desde su paso por Grupo Límite hasta su consolidación como solista.

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“Será una noche increíble en la que solo van a escuchar los éxitos que el público ha logrado conmigo”, aseguró Villarreal durante su presentación ante medios, al referirse al concierto programado para el próximo 14 de mayo en la Ciudad de México.

Un proyecto musical producido por ella misma

“Bendita Locura” no solo da nombre a la gira, sino también a uno de los dos álbumes que Alicia Villarreal, ambos enfocados en nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas.

Tras meses de ensayos, selección de repertorio y rediseño musical, la intérprete de éxitos como “Vete” e “Insensible a ti” busca ofrecer una propuesta fresca, con invitados especiales, arreglos contemporáneos y una visión más íntima de su historia artística.

La cantante destacó que este proyecto representa una forma de reafirmarse dentro de una industria que, asegura, ha sido especialmente compleja para las mujeres.

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“La industria, la verdad, ha sido una cosa difícil para mí, una pelea, una guerra, por ser mujer”, expresó.

Regional mexicano con proyección internacional

Villarreal también celebró el crecimiento global del regional mexicano, género que considera atraviesa uno de sus momentos más importantes.

“Me da mucho gusto que podamos darnos cuenta de que el regional mexicano ha trascendido en los últimos tiempos, que lo cantan artistas en Europa y hasta en otros idiomas”, afirmó.

Su gira incluirá fechas en ciudades como Kennewick, Washington, Tulsa, Oklahoma, además de nuevas presentaciones en territorio mexicano, consolidando así una agenda internacional.

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La nueva etapa profesional de Alicia Villarreal llega en medio de un contexto personal complejo.

En 2025, la cantante denunció públicamente violencia de género contra su entonces esposo, Cruz Martínez, líder de Kumbia Kings, tras realizar durante un concierto una señal internacional de auxilio.

Sobre el proceso legal, Villarreal aseguró que continúa en búsqueda de justicia, no solo por ella, sino por otras mujeres víctimas de violencia en México.

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“Ha pasado más de un año y sigo ahí”, declaró.

De Grupo Límite a “La Jefa”

Antes de iniciar su carrera como solista en 2001, Alicia Villarreal se convirtió en una de las voces más reconocidas del regional mexicano como líder de Grupo Límite, agrupación con la que conquistó al público durante la década de 1990.

Hoy, con “Bendita Locura”, la cantante busca demostrar que su legado sigue vigente, apostando por una propuesta que mezcla nostalgia, evolución y empoderamiento, en lo que perfila como uno de los capítulos más ambiciosos de su carrera.


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