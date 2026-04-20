Mía Rubín inicia una nueva etapa con su álbum 'Lento'

La cantante mexicana Mía Rubín Legarreta, ahora conocida artísticamente solamente como Mía, marcó el inicio de una nueva era en su carrera con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado "Lento".

El estreno oficial fue ayer en una presentación íntima en el Acuario Inbursa de la Ciudad de México.

En esta entrega, la artista explora una fusión de ritmos pop y afrobeat, apostando por un sonido más maduro que busca consolidar su identidad propia dentro de la industria musical.

Durante el evento de presentación, la intérprete compartió su entusiasmo por el proceso creativo detrás de esta pieza, la cual define el tono estético y sonoro de su próximo proyecto discográfico.

La producción destaca por una propuesta visual renovada y una composición que invita al baile, reflejando el crecimiento artístico que ha experimentado tras su paso por diversos escenarios nacionales.

Mía subrayó que este tema representa su esencia actual y el control total que ahora ejerce sobre su visión creativa.

"Este sencillo es el corazón de mi nueva etapa; con 'Lento' finalmente encontré el sonido que me define y la libertad de mostrar quién soy realmente como artista", dijo.

La intérprete, hija de Andrea Legarreta y Érik Rubín, reafirma su compromiso de evolucionar en el género pop, mientras la canción comienza a escalar posiciones en las principales plataformas de streaming y estaciones de radio del país.

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