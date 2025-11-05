Cerrar X
Escena

Anahí se adelanta a la Navidad y pone su pino

La exintegrante de RBD compartió en redes su decoración navideña, con tonos rojos, luces cálidas y el clásico “All I Want for Christmas Is You” de fondo

  • 05
  • Noviembre
    2025

Solo faltan 49 días para Navidad, pero Anahí ya está lista para los regalos, la cena en familia y la visita de Santa Claus.

Y es que, tras la llegada de noviembre y apenas un día después del Día de Muertos, la exintegrante de RBD soprendió a sus seguidores y se anticipó a la temporada navideña y transformó su hogar en un escenario festivo.

Fue mediante sus redes sociales que la cantante y actriz compartió la decoración de su casa, en la cual predominan los tonos rojos, esferas grandes, luces que generan un ambiente cálido y luminoso y claro, un impresionante árbol navideño.

En su video, publicado a través de sus historias de Instagram, Anahí eligió como fondo musical el clásico de Mariah Carey, “All I Want for Christmas Is You”, reforzando el espíritu de la temporada.

Para la ex RBD, Navidad es una de las festividades más especiales, debido al tiempo en familia que se comparte, en este caso con sus hijos, Manuel y Emiliano, de ocho y cinco años respectivamente, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco.


