Anahí se adelanta a la Navidad y pone su pino

Solo faltan 49 días para Navidad, pero Anahí ya está lista para los regalos, la cena en familia y la visita de Santa Claus.

Y es que, tras la llegada de noviembre y apenas un día después del Día de Muertos, la exintegrante de RBD soprendió a sus seguidores y se anticipó a la temporada navideña y transformó su hogar en un escenario festivo.

Fue mediante sus redes sociales que la cantante y actriz compartió la decoración de su casa, en la cual predominan los tonos rojos, esferas grandes, luces que generan un ambiente cálido y luminoso y claro, un impresionante árbol navideño.

En su video, publicado a través de sus historias de Instagram, Anahí eligió como fondo musical el clásico de Mariah Carey, “All I Want for Christmas Is You”, reforzando el espíritu de la temporada.

Anahi ya ha puesto su árbol de Navidad!! 🎄🥹😍 it’s tiiiiiimeeeeeeeee pic.twitter.com/FV4VFKHhLm — Elena (@AnahiForSpain) November 3, 2025

Para la ex RBD, Navidad es una de las festividades más especiales, debido al tiempo en familia que se comparte, en este caso con sus hijos, Manuel y Emiliano, de ocho y cinco años respectivamente, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco.

