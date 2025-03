Andrew Lloyd Webber: 77 años influyendo el teatro mexicano

Andrew Lloyd Webber es un compositor, productor y empresario teatral británico, conocido por ser uno de los más exitosos e influyentes compositores de música para teatro del siglo XX.

Nacido el 22 de marzo de 1948 en Londres, Inglaterra, Andrew Lloyd Webber comenzó a estudiar música a una edad temprana.

Estudió en la Royal College of Music y posteriormente en la Universidad de Oxford.

La carrera de Andrew Lloyd Webber como compositor de música para teatro comenzó en la década de 1960. Su primer musical, "The Likes of Us", fue estrenado en 1965. Sin embargo, fue su musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" (1968) el que lo llevó a la fama.

Obras más destacadas

Algunas de las obras más destacadas de Andrew Lloyd Webber incluyen:

"Jesus Christ Superstar" (1970): Un musical que cuenta la historia de Jesucristo desde la perspectiva de Judas Iscariote.

"Evita" (1978): La historia de Eva Perón, la primera dama de Argentina.

"Cats" (1981): Un clásico basado en los poemas de T.S. Eliot, que sigue las vidas de un grupo de gatos.

"El Fantasma de la Ópera" (1986): Una puesta en escena que cuenta la historia de un músico desfigurado que se enamora de una joven soprano.

Premios y nominaciones

Andrew Lloyd Webber ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera.

Ha ganado seis premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical por "Sunset Boulevard" y "El Fantasma de la Ópera".

Recibió tres premios Grammy, incluyendo el de Mejor Álbum de Teatro Musical por "El Fantasma de la Ópera".

Ha sido nominado a un premio Óscar por la canción "You Must Love Me" de la película "Evita". Y fue nombrado barón en 1992 por sus servicios a la música.

Influencias musicales

Lloyd Webber ha declarado que sus fuentes de inspiración vienen de una variedad de fuentes y compositores.

El compositor estadounidense Richard Rodgers, conocido por sus musicales como "Oklahoma!" y "El rey y yo".

El director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, conocido por su musical "West Side Story", ha influido en el estilo musical de Lloyd Webber, y el letrista estadounidense Stephen Sondheim, conocido por sus musicales como "Sweeney Todd" y "En el bosque".

Influencias literarias y teatrales

Las obras de Shakespeare han sido una gran influencia para Lloyd Webber, especialmente en su musical "Cats", que se basa en los poemas de T.S. Eliot.

La novela "El fantasma de la ópera" de Gaston Leroux, que se basa en la obra de Dickens, ha sido una influencia importante para el musical con el mismo nombre, y los poemas de T.S. Eliot han sido de gran inspiración, especialmente en su musical "Cats".

Influencia de Andrew Lloyd Webber en el teatro méxicano

Andrew Lloyd Webber tiene una conexión notable con México a través de la difusión y adaptación de sus obras en el país, así como de colaboraciones con talentos mexicanos.

Su influencia en el teatro musical ha llegado al público mexicano gracias a producciones exitosas y asociaciones con artistas locales.

Una de las conexiones más destacadas es la producción de José el Soñador (Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat), que se presentó en el Centro Cultural Teatro en la Ciudad de México.

En 2022, Lloyd Webber expresó su entusiasmo por esta versión en español protagonizada por el cantante y actor mexicano Carlos Rivera.

En un mensaje en redes sociales, destacó su apoyo a los fans mexicanos y al elenco, mostrando su interés por cómo sus obras resuenan en el país.

Esta producción, que mezcla música pop con la historia bíblica de José, ha sido bien recibida y refleja la adaptación de su trabajo al contexto cultural y lingüístico mexicano.

Además, Lloyd Webber ha colaborado con el actor y productor español Antonio Banderas en la creación de la empresa Amigos Para Siempre (APS) en 2022.

Esta iniciativa busca producir teatro musical en español para audiencias hispanohablantes en todo el mundo, incluyendo México.

“Si bien ya millones de personas en todo el mundo de habla hispana aman nuestros espectáculos y nuestra música, el apetito por recibir más y el nivel de talento musical y teatral es extraordinario. Estoy impaciente por trabajar con Antonio para traer al mundo producciones en español de excepcional calidad”, aseguró Lloyd Webber.

APS planeó llevar musicales icónicos de Lloyd Webber, como The Phantom of the Opera, Evita y Jesus Christ Superstar, a mercados como el mexicano, con traducciones y montajes de alta calidad.

Obras exitosas adaptadas a México

El fantasma de la Ópera

La primera producción de "El Fantasma de la Ópera" en México se estrenó en 1989 en el Teatro de la Ciudad de México, protagonizada por el actor y cantante mexicano, Gerardo Quiroz, como el Fantasma.

La producción mexicana de "El Fantasma de la Ópera" fue un éxito rotundo y recibió numerosos premios y reconocimientos.

La producción ganó el premio ACPT (Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro) a la Mejor Producción Musical.

También fue nominada a varios premios TVyNovelas, incluyendo el de Mejor Espectáculo Teatral.

El Fantasma de la Ópera se ha repetido en varias ocasiones y ha realizado giras por todo el país, incluyendo ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla.

El musical ha tenido un impacto cultural significativo en México, y su música y personajes han sido ampliamente reconocidos y admirados por el público mexicano.

Jesucristo Superestrella

La primera producción de "Jesucristo Superestrella" en México se estrenó en 1975 en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México.

A lo largo de los años, ha habido varias reposiciones y adaptaciones del musical en México, con diferentes elencos y producciones.

Evita

"Evita" es un musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice que se estrenó en México en 1980.

La primera producción de "Evita" en México se estrenó en 1980 en el Teatro de la Ciudad de México, protagonizada por la actriz y cantante mexicana, Paloma San Basilio, como Eva Perón.

En 2018, se estrenó una nueva producción de "Evita" en el Teatro Telcel de la Ciudad de México. Esta producción ha sido un éxito y ha recibido excelentes críticas por parte de la prensa y el público.

Cats: el musical

Cats, el musical, ha tenido varias presentaciones en México. La premiere mundial en idioma español se llevó a cabo el 19 de abril de 1991 en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México, producido por Televisa. La puesta en escena fue una réplica del montaje original, con letras adaptadas al español por Marco Villafán.

En 2013, Cats regresó a los escenarios mexicanos bajo la producción de Gerardo Quiroz, con un nuevo equipo creativo. El estreno fue el 9 de mayo de 2013 en el Teatro San Rafael de Ciudad de México, donde se representó hasta el 15 de junio de 2014.

Comentarios