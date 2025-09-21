Cerrar X
Angelina Jolie deslumbra en el Festival de San Sebastián

Con un vestido negro largo de terciopelo de corte sirena y tirantes, una sonriente Jolie fue recibida por cientos de aficionados que llevaban horas esperándola

  • 21
  • Septiembre
    2025

La actriz Angelina Jolie fue la locura en su llegada al Festival de Cine de San Sebastián.

Fue en las inmediaciones del Kursaal, donde celebró una rueda de prensa de presentación de la película "Couture" que también fue multitudinaria.

Con un vestido negro largo de terciopelo de corte sirena y tirantes, una sonriente Jolie fue recibida por cientos de aficionados que llevaban dos horas esperando pese a la intensa lluvia.

Gran parte del elenco pisó la alfombra roja, donde la directora y guionista, Alice Winocour, como el actor francés Louis Garrel y las actrices Anyer Anei, Ella Rumpf y Garance Marillier.

Durante la rueda de prensa se produjo un momento emotivo cuando una periodista le recordó a Jolie las cartas que le escribía su madre, Marcheline Bertrand, y le preguntó qué cartas escribiría ella a su hija en la ficción de la película, a la que debe comunicar que padece un cáncer agresivo.

Angelina se mostró muy emocionada, por lo que se disculpó por no extenderse en la respuesta por no querer echarse a llorar. Tanto su abuela como su madre perdieron la vida a causa del cáncer.

"Los cánceres de mujeres afectan a cómo nos sentimos como mujeres por tanto es un mensaje muy importante entender cómo muestra el viaje esta película", subrayó.

Otra situación de emoción surgió cuando la actriz y modelo Anyer Anei, aseguró que el filme es una  película "muy especial" para ella, al afirmar que es la primera vez que se ve el mundo de la moda desde la perspectiva de una mujer negra. 


