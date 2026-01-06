Muere Jayne Trcka, actriz de Scary Movie, a los 62 años

Jayne Trcka, actriz y fisicoculturista estadounidense conocida por su papel de Miss Mann, la estricta y cómica profesora de gimnasia en la película Scary Movie (2000), falleció a los 62 años.

Su muerte ocurrió el 12 de diciembre de 2025 en su domicilio en San Diego, California, aunque la noticia se dio a conocer públicamente hasta el 5 de enero de 2026.

Hallazgo y primeras investigaciones

De acuerdo con los reportes, una amiga acudió a su casa tras varios días sin poder comunicarse con ella y la encontró inconsciente en la cocina.

Servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron su fallecimiento.

La oficina del médico forense del condado de San Diego informó que el cuerpo presentaba “trauma”, aunque la causa oficial de muerte permanece bajo investigación.

Su hijo señaló que desconocía que Trcka padeciera alguna enfermedad o condición médica previa que explicara el deceso.

Una figura destacada del fisicoculturismo

Nacida el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota, Jayne Trcka fue una figura relevante del fisicoculturismo femenino durante las décadas de 1980 y 1990.

Entre sus principales logros deportivos destacan el campeonato California State Championships en 1997 y el Junior Nationals en 1998, además de diversas competencias en Los Ángeles en años posteriores.

También apareció en revistas especializadas como Flex, MuscleMag International y Women’s Physique World.

Tras consolidarse en el deporte, Trcka incursionó en la actuación y debutó en Scary Movie, donde su interpretación de Miss Mann se convirtió en uno de los personajes más recordados por su humor exagerado y su imponente físico.

Posteriormente participó en programas como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?, además de aparecer en el video musical Telephone de Lady Gaga y Beyoncé.

En años recientes, Jayne Trcka trabajaba como agente inmobiliaria en California.

Su fallecimiento ha generado múltiples mensajes de condolencia en redes sociales, tanto en la comunidad del fitness como entre seguidores del cine de comedia, quienes la recuerdan como una mujer carismática, pionera y de gran presencia en pantalla.

Comentarios