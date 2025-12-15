Podcast
Escena

Guillermo del Toro lamenta muerte de Rob Reiner y su esposa

El cineasta expresó su horror y tristeza por el presunto asesinato de Rob Reiner y Michele Reiner, y se sumó a las reacciones de figuras del cine y la política

El director de cine mexicano Guillermo del Toro se unió a la ola de reacciones después de que se encontraran este domingo los cuerpos sin vida del cineasta Rob Reiner y de su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, en su domicilio de Los Ángeles.

“Rob Reiner era un ser humano auténtico y bueno, y un director extraordinario. Era vital y honesto, y él y Michele (Reiner) eran pilares de su comunidad y comprometidos con su arte y el bienestar de todos los que los rodeaban. Una pérdida devastadora”, manifestó Del Toro en su cuenta de X.

En el mensaje del director de "Hellboy" se suma a las reacciones de otras personalidades del medio, como también figuras importantes de la política estadounidense, pues entre los mensajes de las reacciones están el expresidente de EUA, Barack Obama, las actrices Kathy Bates y Jamie Lee Curtis, o hasta el reconocido escritor Stephen King.

Del mismo modo, Del Toro expresó en su mensaje sentirse "horrorizado y entristecido" ante el presunto asesinato de los artistas.

“Estoy horrorizado y entristecido por la muerte de Rob Reiner y Michele. Un amigo maravilloso, aliado político y cineasta brillante (incluidas dos de mis películas). Descansa en paz, Rob. Siempre estuviste a mi lado”, dijo el autor, quien destacó el trabajo del cineasta sobre sus obras con las películas "Misery" (1990) y "Cuenta conmigo" (1986).

Por su lado, Kathy Bates, protagonista de ‘Misery’ —la película con la que se hizo ganadora del Óscar en 1991—, dijo estar “horrorizada” ante la muerte de Reiner.

Además, expresó su amor por el cineasta, a quien calificó de “brillante y amable”, un hombre “que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista”.

Rob Reiner fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, y deja una fortuna de unos 200 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth.

Hasta el momento, la Policía de Los Ángeles ya arrestó a Nick, el hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de $4 millones de dólares, informó este lunes el medio TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.


