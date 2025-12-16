Trabajadores sindicalizados de SEMARNAT se manifiesta en Altamira

Por segunda ocasión en el año, trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se manifestaron en Altamira para denunciar el incumplimiento de acuerdos laborales, así como diversas carencias que, aseguran, afectan desde hace años sus condiciones de trabajo.

La protesta fue encabezada por Patricia Arlén Cárdenas Martínez, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SEMARNAT, quien señaló que la movilización obedece a la falta de respuesta del director del Organismo de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Ciudad Victoria, Jaime Gudiño Zárate, a quien responsabilizan de no atender ni resolver las demandas pactadas en minutas de trabajo firmadas desde principios de año.

Demandas laborales y acciones coordinadas

Entre las principales inconformidades destacan el retraso en el pago de pasajes, las malas condiciones de las instalaciones, la falta de atención a cambios de adscripción de personal y, en general, el incumplimiento de compromisos laborales previamente acordados.

Afirmó que, pese a múltiples reuniones y mesas de diálogo sostenidas a lo largo del año, no se ha registrado avance alguno en la solución de los problemas.

Precisó que la manifestación se realiza de manera simultánea en el sur de Tamaulipas y en Ciudad Victoria, donde también participan trabajadores de la Sección 49, como parte de una acción coordinada a nivel estatal. En la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el sindicato agrupa a aproximadamente 200 trabajadores, de los cuales un grupo se concentró en los accesos, sin impedir el ingreso ni la salida del personal.

Finalmente, indicó que el conflicto ya fue turnado al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, ante la falta de voluntad del funcionario señalado para autorizar y cumplir los acuerdos, advirtiendo que las acciones continuarán hasta que se atiendan las demandas de los trabajadores.

