Antonio Banderas cumple 65 años pleno, sin retoques y feliz

Antonio Banderas le da la bienvenida a sus 65 años feliz, exitoso, pleno y sin haber caído en los habituales y excesivos retoques estéticos a los que han sucumbido otras estrellas de su generación, volcado en su Teatro del Soho CaixaBank de Málaga e ilusionado con la boda en España de su hija Stella.

Bromista, seductor, cercano y empático a todo lo que le rodea, el histrión con más de cien películas en su trayectoria cuida su forma física, promueve la dieta mediterránea y una alimentación equilibrada, en la que ha reducido el consumo de carne roja desde que, en 2017, sufrió un infarto.

Fiel a sus convicciones, no ha buscado que tratamientos estéticos agresivos transformen su rostro en busca de la eterna juventud, como lo han hecho otros galanes de Hollywood.

“Hoy cumplo 65 años y me detengo un instante para dedicarle una sonrisa al camino recorrido, abandonarme agradecido a mi presente y, desafiando a las matemáticas y al paso del tiempo, felicitarme por seguir siendo joven”, escribió ayer en sus redes sociales.

En los últimos años ha combinado sus intervenciones en cine con los musicales del Teatro del Soho, su anhelado teatro malagueño que tantas satisfacciones le ha dado este año.

Recientemente, el músico, poeta y director teatral Marcello Melo escribía en sus redes sociales que Banderas es más que una estrella, un anfitrión volcado en el arte y la cultura, en su tierra y en cualquier sitio al que va.

La labor social de Banderas abarca diferentes vertientes. En 2010 impulsó la Fundación Lágrimas y Favores, un proyecto que nace en el seno de las Reales Cofradías Fusionadas, comprometidas con el servicio a la sociedad, la educación y la cultura para construir una comunidad mejor y más justa.

Una motivación por la que el actor participa de manera muy activa en la gala benéfica Starlite, dentro del festival musical malagueño en agosto, con el fin de recaudar fondos para proyectos solidarios.

Además, le ha dado tiempo de rescatar Godspell, un musical que se estrenó en 2022 en el Teatro del Soho, producido por él y Emilio Aragón, quien también dirigió esa primera versión.

Sobre la boda de su hija Stella ha confesado que asume con toda la emoción del mundo ser el padre de la novia.

“Que se case en España es algo que me llena de orgullo”, ha asegurado el actor a la revista ‘¡Hola!’ sobre la boda de su hija Stella, prevista para el próximo octubre en España.

Vigente en Hollywood, involucrado al 100 en el teatro, filántropo y buen papá, es como inició ayer el camino hacia la segunda mitad de su década como sesentón.

