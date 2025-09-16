Artistas rancheros defienden su estilo ante tendencias modernas

Si bien es cierto que la moda cambia y que en los últimos años han surgido nuevos ritmos y géneros, los cantantes de música ranchera siguen firmes en su objetivo de mantenerla viva y de que se escuche en todo el mundo.

Por ello, Pedro Fernández, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Lila Downs no han cedido a "los coqueteos" de la música de moda y se mantienen fieles a su estilo y portando con orgullo los trajes típicos del país.

Y es que, aunque se han dado la oportunidad de lanzar uno que otro tema explorando nuevos ritmos, lo suyo, lo suyo es la canción ranchera.

En el caso de ellos, tienen muchos años de carrera artística, por lo que han visto llegar e irse diversas corrientes musicales; incluso han sabido resistir ante la popularidad de los corridos tumbados, que en la actualidad tienen millones de reproducciones en las plataformas musicales.

Lila igualmente tiene una extensa trayectoria, en la que no da su brazo a torcer y sigue empujando fuerte para que su propuesta se mantenga y llegue a nuevos mercados.

Las canciones bélicas y el reguetón podrían asegurarles quizá más exposición en la radio, en las redes sociales y hasta más oyentes; sin embargo, este grupo de artistas defiende la idea de que las canciones rancheras nunca pasan de moda y que las nuevas generaciones también gustan de ellas.

Lo cierto es que todos se mantienen vigentes, lanzando nuevos temas y llenando los lugares en los que se presentan en México y en otros países.

