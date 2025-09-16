Cerrar X
escena_cantantes_rancheros_a6261ab2e7
Escena

Artistas rancheros defienden su estilo ante tendencias modernas

Pedro Fernández, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar y más rancheros se mantienen fieles a la música tradicional, resistiendo la influencia de géneros modernos

  • 16
  • Septiembre
    2025

Si bien es cierto que la moda cambia y que en los últimos años han surgido nuevos ritmos y géneros, los cantantes de música ranchera siguen firmes en su objetivo de mantenerla viva y de que se escuche en todo el mundo.

 Por ello, Pedro Fernández, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Lila Downs no han cedido a "los coqueteos" de la música de moda y se mantienen fieles a su estilo y portando con orgullo los trajes típicos del país.

Y es que, aunque se han dado la oportunidad de lanzar uno que otro tema explorando nuevos ritmos, lo suyo, lo suyo es la canción ranchera.

En el caso de ellos, tienen muchos años de carrera artística, por lo que han visto llegar e irse diversas corrientes musicales; incluso han sabido resistir ante la popularidad de los corridos tumbados, que en la actualidad tienen millones de reproducciones en las plataformas musicales.  

Lila igualmente tiene una extensa trayectoria, en la que no da su brazo a torcer y sigue empujando fuerte para que su propuesta se mantenga y llegue a nuevos mercados.

Las canciones bélicas y el reguetón podrían asegurarles quizá más exposición en la radio, en las redes sociales y hasta más oyentes; sin embargo, este grupo de artistas defiende la idea de que las canciones rancheras nunca pasan de moda y que las nuevas generaciones también gustan de ellas.

Lo cierto es que todos se mantienen vigentes, lanzando nuevos temas y llenando los lugares en los que se presentan en México y en otros países.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Pedro_Fernandez_3_2bcec12126
Pedro Fernández brilla con su gira 'Ave Fénix' en Monterrey
Whats_App_Image_2025_07_10_at_7_09_41_PM_4b5ff489df
¡Arma tu plan! Música, teatro, cine y más este finde
Foto_Jet_31_1_0a23b07490
Alejandro Fernández donará ganancias de conciertos en EUA a Texas
publicidad

Últimas Noticias

hermanos_menendez_d4547874ad
Juez rechaza solicitud de hermanos Menéndez para un nuevo juicio
AP_25260094181171_fa85fb6af9
Messi anota y asiste para que Miami venciera a Seattle en la MLS
Captura_de_pantalla_2025_09_16_a_la_s_19_06_00_2dddfc65a5
Hallan en Teruel y Valencia, España raros fósiles de ornitópodos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×