Dua Lipa emociona a Chile con cover de Mon Laferte

La cantante Dua Lipa volvió a soprender a sus fans latinoamericanos con su perfecto español al cantar en Santiago Chile 'Tú Falta de Querer' de 'Mon Laferte'

Dua Lipa conquistó este martes 11 de noviembre el Estadio Nacional en Santiago de Chile como parte de su Radical Optimism Tour, sorprendiendo a sus 61,000 fans con un emotivo homenaje: su versión de “Tu Falta de Querer”, clásico de Mon Laferte.

La artista británica mantiene la tradición de incluir en cada país un cover de un tema local, y para Chile eligió este himno al desamor del álbum Mon Laferte Vol. 1 (2015).

Durante la presentación, Dua explicó: “Santiago, qué bonito estar aquí esta noche… Quiero cantar esta canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho. Supongo que ahí está su belleza”.

El público estalló en ovación, coreando cada letra mientras la británica brillaba en español con un arreglo pop y acústico impecable.

La sorpresa del cover ya había circulado en redes tras filtrarse un ensayo el martes, generando la reacción de Mon Laferte, quien primero publicó un emoji de enojo y luego un cariñoso mensaje en X: “@DUALIPA te amo”.

Este guiño cultural se suma a otros momentos del tour, como cuando Dua Lipa interpretó “De Música Ligera” de Soda Stereo en Argentina o “Get Lucky” de Daft Punk en Francia.

Los seguidores mexicanos ya especulan y bromean sobre qué canciones podría elegir para sus próximas fechas en México, anticipando otra velada llena de sorpresas, ¿Cantará algo del "Divo de Juarez" o se irá por algo más tipico como "Cielito Lindo"?


