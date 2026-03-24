Así fue el especial del 20 aniversario de Hannah Montana

A dos décadas del estreno de la serie que la catapultó a la fama mundial, Miley Cyrus protagoniza el esperado especial Hannah Montana 20th Anniversary Special, estrenado este 24 de marzo de 2026 en Disney+ y Hulu.

Se trata de un programa de una hora cargado de nostalgia, emociones y reencuentros, que marca un punto clave en la carrera de la artista al reconciliarse con el personaje que definió sus inicios.

El especial fue grabado frente a un público en vivo de 215 fanáticos y combina entrevistas, presentaciones musicales, material inédito y momentos íntimos.

La producción destaca por recrear fielmente los escenarios originales de la serie, incluyendo la casa de Miley Stewart en Malibú, su sala familiar y el icónico clóset de pelucas de Hannah Montana, elementos que transportan directamente a los seguidores a la época dorada del programa.

Un regreso cargado de nostalgia

Desde el inicio, el especial deja claro su tono emotivo. Miley aparece conduciendo un convertible por la Pacific Coast Highway mientras suena la música de la serie, antes de llegar al escenario para interpretar clásicos como Hannah Montana.

Con el cabello rubio teñido, sin recurrir a la peluca tradicional, revive momentos emblemáticos como el tema de apertura y los característicos “Ooh-whoa-ooh” que marcaron a toda una generación.

Uno de los aspectos más destacados es la inclusión de material de archivo nunca antes visto, como fotografías, videos detrás de cámaras y recuerdos de producción que aportan una dimensión más íntima al homenaje.

Reencuentros que emocionan a los fans

El especial también destaca por reunir a figuras clave en la vida personal y profesional de Miley.

Su padre, Billy Ray Cyrus, quien interpretó a Robby Ray en la serie, protagoniza un emotivo encuentro en la sala de la familia Stewart, donde ambos recuerdan anécdotas de las audiciones y su relación familiar.

Por su parte, Tish Cyrus, madre de la cantante y productora ejecutiva del programa, comparte una conversación íntima con su hija dentro del clóset de Hannah, abordando detalles sobre vestuarios, pelucas y vivencias durante el rodaje.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición sorpresa de Selena Gomez, quien retomó su papel como Mikayla, la rival de Hannah en la serie.

Ambas recrearon dinámicas del pasado, intercambiaron bromas y recordaron sus icónicos enfrentamientos, provocando la euforia del público.

Selena Gomez: “I had the whole Hannah Montana / Meet Miley album it was my life. You created culture babe”



Miley: “You too Girl, let's go Mikayla”🥺 pic.twitter.com/uyXWl4Gkh5 — Miley Official (@MileyCyrusBz) March 24, 2026

Durante el encuentro, Selena expresó: “Tenía todo el álbum de Hannah Montana / Meet Miley, era mi vida. Creaste cultura”. A lo que Miley respondió entre risas: “Tú también, chica, ¡vamos, Mikayla!”.

La entrevista principal estuvo a cargo de Alex Cooper, conductora del podcast Call Her Daddy, quien guió la conversación, aunque Miley llevó gran parte del diálogo de manera natural y profundamente emocional.

También participó la artista emergente Chappell Roan, quien reconoció la influencia de Miley en su carrera: “Literalmente caminaste para que yo pudiera correr”.

Chappell breaking the emotive moment because she couldn't believe Miley isn't wearing the Hannah Montana wig 😭pic.twitter.com/UtPb2keEoF — Coy 💸 (@CashCoy7) March 24, 2026

En el intercambio, ambas reflexionaron sobre las críticas que Miley enfrentó en el pasado y cómo eso abrió camino a nuevas generaciones.

Música, emoción y un cierre inolvidable

En el apartado musical, Miley interpretó en vivo temas icónicos como “This Is the Life”, “The Climb”, en un momento especialmente emotivo junto a sus padres, y “The Best of Both Worlds”, canción que no interpretaba desde 2008 y que desató la ovación de los asistentes.

🚨 HANNAH MONTANA PERFORMS BEST OF BOTH WORLDS. INSANE. pic.twitter.com/uOMf2It1og — Miley Official (@MileyCyrusBz) March 24, 2026

El punto culminante del especial llegó con el estreno de “Younger You”, una canción inédita escrita especialmente para la ocasión.

Se trata de una balada melancólica en la que Miley reflexiona sobre su “yo más joven”, con una letra profundamente emotiva que ha sido descrita como desgarradora por críticos y fans.

A lo largo del programa, Miley Cyrus se muestra abierta y vulnerable, abordando su relación con Hannah Montana desde una perspectiva completamente distinta a la del pasado.

La artista confesó que durante años consideró al personaje como algo separado de su identidad, pero que este especial representa un proceso de integración.

“Solía pensar en Hannah como algo separado de mí. Este especial es mi forma de reclamar y fusionar a Hannah y Miley juntas”, afirmó.

Asimismo, destacó el impacto del fenómeno en su vida y en la de millones de seguidores: “Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que empezó como un programa de TV se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans”.

Sobre su regreso a los sets originales, Miley expresó: “Se sintió como volver a casa otra vez”, subrayando su intención de mantener la esencia original del personaje: “No quería un enfoque moderno de Hannah. Quería preservarla tal cual era”.

Incluso reveló un detalle curioso sobre la gestación del proyecto: en un inicio, aseguró haber “mentido” diciendo que el especial ya existía, como una forma de impulsar su realización.

Un homenaje para los fans… y para ella misma

El Hannah Montana 20th Anniversary Special no solo funciona como un homenaje a una de las series más influyentes de Disney Channel, sino también como una carta de amor de Miley Cyrus a su pasado.

Con un tono de celebración y cierre de ciclo, el especial logra reconciliar dos etapas que durante años parecieron opuestas: la estrella adolescente y la artista adulta.

Hoy, ambas conviven en un mismo escenario, confirmando que Hannah Montana no fue solo un personaje, sino una parte esencial de su historia.

“Amó ser Hannah. Amo ser Miley Cyrus. Realmente me enseñaste a ser quien soy ahora”, concluye la cantante, dejando claro que, 20 años después, lo mejor de ambos mundos finalmente se ha unido.

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