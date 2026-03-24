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Coahuila

Arranca operativo de Semana Santa en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó en el municipio de Arteaga el arranque del operativo especial de Semana Santa 2026

  • 24
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas y habitantes durante el periodo vacacional, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó en el municipio de Arteaga el arranque del operativo especial de Semana Santa 2026.

El despliegue contempla la participación coordinada de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Policía Estatal, así como autoridades municipales y de Protección Civil.

De acuerdo con el mandatario estatal, este operativo busca brindar condiciones de seguridad tanto a los coahuilenses que vacacionan dentro del estado como a los visitantes provenientes de otras entidades del país y de Estados Unidos.

Explicó que la estrategia se basa en un trabajo permanente de coordinación institucional, enfocado en tareas de prevención, proximidad, inteligencia y operatividad, con el fin de mantener el orden durante las actividades turísticas de Semana Santa y Pascua.

El arranque se realizó en el Pueblo Mágico de Arteaga, uno de los destinos turísticos clave del estado, desde donde también se promovieron las campañas “En Coahuila hay plan” y “Sorpréndete con Coahuila”, orientadas a incentivar el turismo local y regional.

Además del componente de seguridad, el operativo incluye acciones de atención en carreteras, vigilancia en zonas turísticas y monitoreo en áreas naturales, con el apoyo de brigadas de Protección Civil y equipos de prevención de incendios forestales.

En ese sentido, autoridades hicieron un llamado a la población para seguir las recomendaciones durante actividades al aire libre y contribuir al cuidado de los bosques y áreas naturales del estado.

El operativo permanecerá activo durante todo el periodo vacacional, con el objetivo de garantizar que las actividades turísticas se desarrollen en un entorno seguro y ordenado en las distintas regiones de Coahuila.


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