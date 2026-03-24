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Anuncia concierto Banda MS en la Arena Monterrey en noviembre

La agrupación Banda MS confirmó su regreso a Monterrey con un concierto programado para el próximo 20 de noviembre a las 21:00 horas en la Arena Monterrey

  • 24
  • Marzo
    2026

La popular agrupación Banda MS confirmó su regreso a Monterrey con un concierto programado para el próximo 20 de noviembre a las 21:00 horas en la Arena Monterrey, como parte de su gira “Somos MS Tour”.

El espectáculo promete ser una de las presentaciones más esperadas del regional mexicano en la ciudad, consolidando la fuerte conexión que la banda mantiene con el público regiomontano.

Con una trayectoria consolidada en la música regional, Banda MS llegará con un repertorio que reúne sus más grandes éxitos, en un show diseñado para llevar al público por un recorrido lleno de nostalgia, romanticismo y fiesta.

Temas como “Mi mayor anhelo”, “Me vas a extrañar”, “Háblame de ti” y “El mechón” formarán parte de una velada en la que los asistentes podrán cantar, bailar y revivir algunos de los momentos más emblemáticos de la agrupación.

El concierto promete una experiencia completa, con una producción que incluye instrumentos de viento, percusión y la energía característica que ha convertido a la banda en una de las más exitosas del género.

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Detalles de la gira

El “Somos MS Tour 2026” es considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la agrupación, con presentaciones en distintas ciudades de México y Estados Unidos, donde continúan rompiendo récords de asistencia.

Cada show incluye un setlist de entre 20 y 25 canciones, combinando sus baladas más románticas con corridos y temas que han marcado a toda una generación.

Venta de boletos

La preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banco Azteca se llevará a cabo del 30 de marzo al 1 de abril a partir de las 10:00 horas.

La venta general iniciará el 2 de abril a la misma hora, a través del sistema Superboletos, así como en taquillas de la Arena Monterrey y puntos autorizados.

Con cada visita a Monterrey, Banda MS reafirma su popularidad en la región, convirtiendo sus conciertos en auténticas celebraciones multitudinarias.

El regreso con el “Somos MS Tour” no será la excepción: todo apunta a una noche en la que la música, la emoción y la conexión con el público harán vibrar nuevamente la Arena Monterrey.


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