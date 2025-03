Así fue la presentación de Will Smith en final de Nations League

El actor y rapero Will Smith se presentó con un performance previo a la final de la Concacaf Nations League entre México y Panamá, por la tarde del domingo 23 de marzo.

Este show marca el regreso de Smith a la música, tras más de 20 años de espera. Y abrió el espectáculo en el SoFi Stadium, con sus grandes éxitos como "Gettin Jiggy Wit It”, “Black in men”, “Miami” y además de su más reciente sencillo “You Can Make It”.

Para los millones de fanáticos del actor, este momento destaca en la carrera de Will Smith como uno de los más memorables de la noche.

Will Smith is in the house! 🎬 ✨#CNLFinals pic.twitter.com/ejGyEOCMHH